Sochan w innej roli na parkiecie. Trener San Antonio Spurs tłumaczy dlaczego klub mocno go oszczędza

Sensacyjne sceny w NBA! Luka Doncic odchodzi do Los Angeles Lakers. Wymiana legend

Francuski środkowy, który uważany jest za największy talent koszykarski w NBA od dziesięcioleci, prawdopodobnie opuści resztę sezonu z powodu zakrzepicy żył głębokich w prawym ramieniu, taki komunikat podał zespół Spurs w czwartek. Schorzenie zostało odkryte, gdy Wembanyama wrócił do San Antonio w poniedziałek, po występie w Meczu Gwiazd NBA w San Francisco. Oświadczenie klubu zawiera jednak wiele optymistycznych stwierdzeń, bo jak podkreślono, nie ma obaw długoterminowych o stan zdrowia superkoszykarza. Wszystko wskazuje, że powinien bez problemu zostać wyleczony i wrócić do gry w przyszłym sezonie.

Jeremy Sochan o Polish Heritage Night Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wembanyama nie miał żadnych objawów choroby jeszcze parę dni wcześniej w San Francisco, gdzie był mocno zajęty w związku z aktywnościami Weekendu Gwiazd NBA.

Sensacyjne sceny w NBA! Luka Doncic odchodzi do Los Angeles Lakers. Wymiana legend

Czym jest zakrzepica żył?

Zakrzepica występuje, gdy krew zamienia się w grudki wewnątrz naczynia krwionośnego, tworząc skrzep. Taki skrzep może się przemieszczać w krwiobiegu i w skrajnym przypadku doprowadzić do zgonu. Jeśli skrzep dostanie się do serca lub do płuc, powoduje tzw. zatorowość płucną, która może się skończyć śmiercią.

Tak koszykarz-kangur skacze nad autem! Rywale w NBA rzuceni na łopatki [WIDEO]

Można przypomnieć, że taka właśnie była przyczyna przedwczesnej śmierci polskiej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem Kamili Skolimowskiej na obozie sportowym w 2009 roku. Nasza sportsmenka miała wtedy niespełna 27 lat.

QUIZ. "I love this game". Sprawdź swoją wiedzę o NBA. O komplet nie będzie łatwo Pytanie 1 z 15 Liga o nazwie "National Basketball Association" oficjalnie powołana do życia została w: 1946 1949 1953 Następne pytanie

Objawami zakrzepicy żył głębokich kończyn górnych najczęściej są: dyskomfort i ból, osłabienie siły kończyny górnej, obrzęk kończyny lub zasinienie. Należy natychmiast wdrożyć leczenie farmakologiczne środkami przeciwzakrzepowymi, czyli rozrzedzającymi krew. Doustna terapia przeciwzakrzepowa może potrwać przez okres 3-6 miesięcy.