Sochan w innej roli na parkiecie. Trener San Antonio Spurs tłumaczy dlaczego klub mocno go oszczędza

– Jest kilka różnych czynników, ale część z nich to fakt, że Jeremy ze mając niedawno problemy z plecami musi pozostać zdrowy – powiedział Johnson. – Nie chcemy go rozkręcać i wystawiać na 38 minut... bo potem mogłoby się okazać, że musi pauzować na przykład przez trzy mecze albo coś w tym rodzaju. Zawsze jest taka możliwość, gdy mówimy o tego typu kontuzjach. Myślę, że ma ona długotrwały wpływ na stan jego pleców. Jeśli sprawa dotyczy kostki lub palca, jest trochę inaczej. Bo zwykle w pewnym momencie po prostu czujesz, że już jest dobrze. Może jest to nadmierna ostrożność, ale z drugiej strony jego zmiennik wykonuje dobrą robotę – podsumował trener Sochana.