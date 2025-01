Pod nieobecność polskiego skrzydłowego ekipa z Teksasu i tak dała sobie świetnie radę. Lider San Antonio Victor Wembanyama zdobył 23 punkty i zaliczył 8 zbiórek, Harrison Barnes dorzucił 10 ze swoich 17 punktów w czwartej kwarcie. Devin Vassell i Stephon Castle zdobyli po 23 punkty dla San Antonio. LeBron James oddał najmniej w sezonie, bo tylko 11 rzutów. Spurs mieli rozegrać dwa mecze z Lakers w tej turze wyjazdowej, ale pierwszy z nich, sobotni, przełożono w związku z pożarami lasów szalejącymi wokół Los Angeles i pustoszącymi okolice Miasta Aniołów. Ekipa z San Antonio musiała nawet przenieść się do innego hotelu w LA z tych samych powodów. Katastrofalne pożary zabiły co najmniej 24 osoby i spaliły tysiące budynków.

Zjawiskowa stylizacja żony Marcina Gortata na Gali Mistrzów Sportu. Seksbomba to mało powiedziane [GALERIA]

Jeremy Sochan o Polish Heritage Night Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego nie gra Jeremy Sochan?

Polskich kibiców Spurs może martwić sytuacja Jeremy’ego Sochana, ale jak się okazuje, nieobecnością naszego jedynaka w NBA nie powinni się przesadnie martwić. To prawda, że reprezentant Polski opuścił spotkanie z Lakers, a wcześniej nie zagrał w dwóch innych z pięciu ostatnich starć Spurs.

Klub z Teksasu dopiero tuż przed rozpoczęciem meczu w Los Angeles poinformował oficjalnie, że Sochana nie zobaczymy na parkiecie, wcześniej przekazywano jedynie komunikat, że jego gotowość do gry jest „wątpliwa”, choć nie wykluczano jego gry.

Kapitan Biało-Czerwonych z fatalnymi wiadomościami dla kibiców. Zabraknie go w meczach eliminacyjnych?

Sochan ma od końca ubiegłego roku problemy z lędźwiowym odcinkiem kręgosłupa, odczuwa bolesność i „spięcie” w krzyżu. Spurs nie chcą ryzykować niepotrzebnie i nie wstawiają go do gry nawet jeśli w teorii byłoby to możliwe. Danie Sochanowi odpoczynku to mądre posunięcie – oceniają lokalne media z Teksasu.

Jeremy trenował w ostatni weekend, ale trener Mitch Johnson potwierdził, że Spurs nie wystawili go z ostrożności. – To nic poważnego, po prostu ból w plecach – powiedział. – Jego stan poprawia się, ale nie chcemy się spieszyć i mierzyć z sytuacją, że jednego dnia będzie gotowy, a drugiego nie. Chcemy, żeby był w pełni sprawny.

Jeremy Sochan znowu ma problem zdrowotny. Nie może zagrać, uraz się powtórzył