i Autor: AP Luka Doncić, koszykarz Dallas Mavericks

Dramatyczne przeżycie supergwiazdy

Gangi atakują bogatych sportowców. Obrabowano dom słynnego koszykarza NBA, spory łup

To nie była pierwsza podobna historia, takich przypadków w zawodowym sporcie zdarza się coraz więcej: złodzieje włamali się do domu supergwiazdy światowej koszykówki, zawodnika Dallas Mavericks Luki Doncicia. Willa słynnego koszykarza została obrabowana w piątek wieczorem. Potwierdziła to jego menedżerka, Lara Beth Seager.