Nie żyje reprezentant kraju. Jego ciało znaleziono w centrum Moskwy, obok była wiadomość

Nie żyje Janis Timma, uznany koszykarz

Śmierć Janisa Timmy potwierdziła rosyjska agencja informacyjna TASS. Te wstrząsające doniesienia potwierdziły też łotewskie media. Ciało koszykarza odnaleziono w centrum Moskwy, choć w tej sprawie napływają sprzeczne informacje. Wedle jednej z wersji do wszystkiego miało dojść w hotelu, z kolei druga mówi o upadku z dużej wysokości z jednego z moskiewskich wieżowców. Policja zakłada jednak samobójstwo, tym bardziej że obok zmarłego miała znaleźć telefon z wiadomością od jego byłej żony. Piosenkarka Anna Sedokova miała go prosić, żeby oddzwonił. O ich rozstaniu od dłuższego czasu było głośno, a Łotysz ciężko przez to przechodził. Wielokrotnie dawał o tym znać w mediach społecznościowych, w których zarzucał ukochanej, że wybrała pieniądze zamiast miłości.

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która przez lata dzierżyła rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Następne pytanie

Popularna ukraińsko-rosyjska piosenkarka złożyła pozew o rozwód w październiku tego roku, a decyzja zapadła 9 grudnia. Dla Sedokovej było to już trzecie małżeństwo, które w mediach opisywała jako "skomplikowany". Ślub wzięli w 2020 r., ale od jakiegoś czasu żyli w separacji. Timma od października przeprowadził się do Moskwy, gdzie występował w jednym z klubów koszykówki 3x3. Wcześniej z powodzeniem występował w tradycyjnej odmianie koszykówki. Grał m.in. w Eurolidze i reprezentował barwy takich klubów, jak: Zenit Sankt Petersburg, Baskonia, Olympiakos czy Chimki Moskwa. Nie trafił jednak do NBA, choć w 2013 r. został wybrany w drafcie z numerem 60 przez Memphis Grizzlies. Szansę w tym klubie otrzymał jedynie w lidze letniej.

Gwiazdor NBA żegna zmarłego kolegę z parkietu

Timma grał też w reprezentacji Łotwy, z którą wystąpił m.in. na EuroBaskecie 2015 i 2017. Jego śmierć wstrząsnęła łotewskim gwiazdorem NBA. Kristaps Porzingis z Boston Celtics w mediach społecznościowych pożegnał zmarłego kolegę. "Och nie, powiedzcie proszę, że to nieprawda. Relacje międzyludzkie są podstawą naszego zdrowia psychicznego. Proszę, dbajmy o siebie nawzajem. Spoczywaj w pokoju, JT" - napisał Porzingis.

nu neeee, lūdzu pasakat ka tā nav taisnība— Kristaps Porzingis (@kporzee) December 17, 2024

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: