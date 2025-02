Wielka gwiazda koszykówki NBA robi wszystko, by... klub ją wyrzucił. Zawieszony już po raz trzeci

NBA: Wielka wymiana Mavericks i Lakers. Luka Doncić opuszcza Dallas

Co za noc w NBA! Jak informuje dziennikarz ESPN Shams Charania dojdzie do niesamowitej wymiany na linii Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers. 25-letni Słoweniec Luka Doncić, który od 2018 roku jest zawodnikiem Dallas, opuści swój obecnie klub i przeniesie się do „miasta Aniołów”. Szokująca informacja wstrząsnęła całym światem koszykówki.

Według informacji amerykańskich mediów, Doncić ma być częścią wymiany, w którą zaangażowane będą aż trzy kluby. Oprócz Mavericks i Lakers w pewien sposób powiązane ma być w to również Utah Jazz.

Na ten moment wiadomo jedynie, że do Dallas trafić mają Anthony Davis, Max Christie oraz pick pierwszej rundy w drafcie NBA. W Los Angeles Lakers wylądują z kolei Luka Doncić, Maxi Kleber oraz Markieff Morris, który wraca do „Jeziorowców” po kilku latach przerwy.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell @ShamsCharania. Three-team deal that includes Utah. pic.twitter.com/joU6bXqnBJ— ESPN (@espn) February 2, 2025

Luka Doncić – osiągnięcia

Luka Doncić zaczynał grę w poważnej koszykówce od występów w barwach Realu Madryt. W 2018 roku wylądował w drafcie NBA i został wybrany z numerem trzecim przez Atlantę Hawks. Słoweniec został wymieniony do Dallas Mavericks za Trae Younga.

Z miejsca stał się jedną z największych gwiazd NBA. Doncić brał pięciokrotnie udział w NBA All-Star i został wybrany pierwszoroczniakiem 2019 roku. Słoweniec poprowadził Mavericks do trzeciego finału w historii klubu (przegrali z Boston Celtics 1-4).

Doncić odnosił sukcesy także z reprezentacją Słowenii, z którą sięgnął po mistrzostwo Europy w 2017 roku.

