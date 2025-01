Dolnośląska drużyna przeżywa trudności finansowe, które grożą upadkiem klubu. „Nie walczymy już o honory i zaszczyty, a o przyszłość MKSu i polkowickiej koszykówki – cel do realizacji którego podchodzimy z nie mniejszą dumą i determinacją” – napisał klub w oświadczeniu w mediach społecznościowych. „Abyśmy mogli ten cel osiągnąć, potrzebujemy jednak Waszego wsparcia. W związku z wycofaniem się Gminy Polkowice ze wspierania koszykówki w drugiej połowie 2024 r, nie mamy środków niezbędnych do dalszego funkcjonowania”.

Gangi atakują bogatych sportowców. Obrabowano dom słynnego koszykarza NBA, spory łup

Marcin Gortat: Weźmy Podziemskiego do kadry! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Odeszło już sześć podstawowych koszykarek

Dzień wcześniej klub zakomunikował, że pożegnała się z nim kapitan, doświadczona reprezentantka Polski, Weronika Gajda. To było już szóste odejście koszykarki z Polkowic w ostatnim czasie, gdy okazało się, że w klubie brakuje pieniędzy. Wcześniej to samo co Gajda teraz, zrobiły Emma Cannon, Maria Jespersen, Julia Niełacna, Weronika Piechowiak i Anete Steinberga.

Tyle Jeremy Sochan zarobił w 2024 roku. Okrągła sumka, ale prawdziwe kokosy przyjdą niebawem

BC Polkowice ogłosił zbiórkę środków, które umożliwiłyby dogranie sezonu. Na portalu zrzutka.pl pojawił się stosowny wpis. Celem zbiórki jest uzyskanie wsparcia w wysokości 100 tys złotych.

„Miejski Klub Sportowy Polkowice, prowadzący drużynę KGHM BC Polkowice, znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Mimo tego, że w gminnym budżecie były przewidziane środki na rozwój koszykówki, władze zdecydowały się nie ogłaszać konkursu. Co za tym idzie, klub, który w przeszłości regularnie w konkursie startował i wygrywał, został bez środków niezbędnych do funkcjonowania” – napisano na stronie zbiórki.

QUIZ. Piłkarz, koszykarz czy siatkarz? Same wielkie nazwiska, szansa na komplet Pytanie 1 z 15 Gilberto Amauri de Godoy Filho czyli Giba to: piłkarz koszykarz siatkarz Następne pytanie

Marcin Gortat ujawnił publicznie, jak zarabia na emeryturze! Otrzymał ogromną kasę. Zdradził, na co ją wydał

Chodzi o doraźne środki na utrzymanie drużyny opartej na młodszych zawodniczkach. „Zbiórka ta ma na celu zapewnienie klubowi środków umożliwiających organizację meczów i funkcjonowanie drużyny w najbliższych tygodniach” – podkreślono.