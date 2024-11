Wpis redaktora „Najwyższego Czasu!” odnosił się do reklamowej kampanii, jaką resort sportu i turystyki promuje Polskę. W rolach głównych występują polski jedynak w koszykarskiej lidze NBA Jeremy Sochan i nasza najlepsza kolarka Katarzyna Niewiadoma. Sommerowi to się jednak nie spodobało. I zaatakował ten spot reklamowy, a przy okazji jego bohaterów. Sochana określił mianem "murzyna z tarantulą na głowie". Oto ten wpis: „Co to jest? To "reklama Polski" zaserwowana publiczności przez Ministerstwo Turystyki dowodzone przez Sławomira Nitrasa. Zestaw obowiązkowy: murzyn z tarantulą na głowie i blondynka. Czy Uśmiechnięci zwariowali do końca?” – napisał Sommer.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Jeremy Sochan zareagował zupełnie bez nerwów, za to z wielką klasą i z całkowitym spokojem wypalił:

„Tak, mój przyjacielu, nigdy nie wiadomo, może jesteśmy dalekimi kuzynami… Guys go to Poland, it’s beautiful! (Ludzie przyjeżdżajcie do Polski, jest piękna)”.

Tak, moj przyjacielu 😎 nigdy nie wiadomo, moze jestesmy dalekimi kuzynami… 😉 Guys go to Poland, it’s beautiful! https://t.co/NafriUnJP2— Jeremy Sochan (@JeremySochan) November 14, 2024

Internauci, szeroko komentujący wpis Sommera i odpowiedź Sochana, stawali zdecydowanie po stronie koszykarza San Antonio Spurs.

"Brawo Jeremy! Świetna odpowiedź na ten głupi post!"; "Hahah. Jeremy jak rozjechał pajaca"; "Piękne Panie Jeremy! Wielki szacunek za talent, postawę i patriotyzm"; "Poskładany jak lego"; "Elegancko Jeremy, jesteś nasz i jesteśmy z Ciebie dumni!"; "Klasa, zdrówka życzę Jeremy" – to tylko mała część wypowiedzi komentujących całe zamieszanie użytkowników platformy X.

Sochan jest Polakiem

Przypomnijmy: Jeremy Sochan urodził się w USA, wychował głównie w W. Brytanii, ale ma mocne polskie korzenie. Jest synem Polki, a jego dziadek Juliusz Sochan (po nim Jeremy nosi drugie imię) był znanym działaczem koszykarskim w Warszawie pod koniec XX w. Od 2021 roku Sochan gra w reprezentacji Polski. Od 2022 r. jest koszykarzem najlepszej ligi świata, NBA. Reprezentuje barwy San Antonio Spurs. Obecnie leczy uraz palca, na parkiet ma wrócić za miesiąc.