i Autor: AP Photo Jeremy Sochan, San Antonio Spurs

Niedobre wieści z NBA

Dramat Sochana. Polak musi się poddać operacji, kontuzja okazała się poważniejsza

Ledwo zaczął się sezon National Basketball Association (NBA), a po dwóch tygodniach gry polski skrzydłowy San Antonio Spurs Jeremy Sochan ma problem. Nasz koszykarz złamał palec i czeka go operacja. To kolejna pechowa sytuacja związana z kontuzjami w karierze 21-letniego gracza. Nie wiadomo jak długa przerwa go czeka.