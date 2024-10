Legendarny trener chwali Sochana, bo Polak szaleje w NBA na starcie sezonu. Te statystyki imponują

Sochan i supergwiazdor NBA rozumieją się bez słów. Po tych akcjach ręce same składają się do braw [WIDEO]

Jeremy robi na parkiecie to, co jest najbardziej potrzebne zespołowi. Zawsze prze do przodu, nie boi się fizycznej walki, odważnie atakuje kosz rywali, dąży wręcz do konfrontacji z przeciwnikami. W obronie nie ma dla niego straconych piłek i koszykarzy nie do zatrzymania, choćby ich nazwiska budziły respekt w całej NBA. Statystyki ligowe jasno pokazują, że supergwiazdy, grając przeciwko Sochanowi, notują słabszą skuteczność niż zazwyczaj. W meczu otwarcia tego sezonu słoweński geniusz basketu z Dallas Mavericks Luka Doncić zdobył 13 pkt przy słabej 33-procentowej skuteczności z gry, kiedy pilnował go Polak.

Sochan jest bezczelny na parkiecie

Jego bezczelność w grze popłaca, i to coraz bardziej. Porównanie statystyk z poprzednich sezonów pokazuje, że obecne rozgrywki nasz skrzydłowy zaczął wybitnie. Jest podstawowym koszykarzem Spurs, choć na papierze wcale nie największą gwiazdą ekipy z Teksasu.

W trzech pierwszych meczach sezonu (zwycięstwo i dwie porażki) zdobywał 18, 17 i 22 pkt. A przecież wielu uważa go od dawna za gracza słabo rzucającego i mniej groźnego w ofensywie...

Liczy się jednak wyłącznie to, jak jego osobę – jako najlepsze spoiwo drużyny – postrzega trener Spurs. – Cały Jeremy. Biega, zbiera, świetnie radzi sobie w obronie. Jego jedynym celem jest rywalizacja i zwycięstwo. Zostawia serce na boisku – kwituje trener San Antonio Gregg Popovich, a w ustach tak wymagającego szkoleniowca i prawdziwej legendy koszykówki to najwyższa pochwała. Szczególnie dla ledwie 21-letniego młokosa.

Skąd ten wybuch skuteczności i energii u Sochana? Niektórzy śmieją się, że to po tym, jak przed inauguracją sezonu w hotelu, w którym mieszkali koszykarze z San Antonio, ktoś uruchomił fałszywy alarm przeciwpożarowy nocą. „To na pewno jakiś fan Dallas” – zżymał się niewyspany Jeremy. I zaczął grać jak natchniony.

The Spurs have been woken up by a false fire alarm at the hotel where they are staying in Dallas- on the night before their nationally televised season opener. Via @JeremySochan #Mavericks #PorVida #MFFL pic.twitter.com/rOB6fFdpYC— SpursRΞPORT (@SpursReporter) October 24, 2024

Piorunujący start Polaka (3 pierwsze mecze sezonu)

2022 – 3.0 pkt (skut. 26.7 proc.) / 3.0 zb. / 1.3 as. na mecz

2023 – 5.7 pkt (skut. 39.1 proc.) / 5.7 zb. / 4.0 as. na mecz

2024 – 19.0 pkt (skut. 52.3 proc.) / 9.0 zb. / 3.0 as. na mecz