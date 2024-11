To, co zrobił Jeremy Sochan wywołało wielkie poruszenie. Jego ubiór przykuł tysiące spojrzeń, fani stanowczo zareagowali

Miało do tego dojść po meczu 76ers z Memphis Grizzlies. Jak poinformował jeden z bardziej znanych dziennikarzy obsługujących NBA, Shams Charania z ESPN, Joel Embiid uderzył przedstawiciela mediów, ponieważ ten w niedawnym artykule nawiązał do zmarłego brata koszykarza, a także krytykował jego profesjonalizm i słabe przygotowanie fizyczne. Sprawę zamierzają zbadać przedstawiciele ligi. Jak wynika z przekazanych opinii publicznej informacji, Embiid starł się z reporterem w szatni w Filadelfii.

Embiid zrugał dziennikarza

Pochodzący z Kamerunu mistrz olimpijski z 2024 w barwach USA, w sobotę rzucił w stronę reportera kilka ostrych uwag. „Następnym razem, gdy znów wspomnisz o moim zmarłym bracie i moim synu, zobaczysz, co ci zrobię i będę musiał ponieść tego konsekwencje” – miał powiedzieć Embiid po porażce 76ers 107:124 z Memphis Grizzlies.

Rozgorzała sprzeczka, w miarę jej trwania zawodnik z Filadelfii miał popchnąć reportera. Sytuację próbował ratować przedstawiciel 76ers, który rozdzielił skłóconych.

Embiid wspomniał o artykule, którego wymowa mu się nie spodobała, podczas konferencji prasowej dzień przed meczem. „Kiedy widzę ludzi twierdzących 'on nie chce grać', to uważam, że zrobiłem zbyt wiele dla tego miasta, by ludzie tak mogli mnie ocenić” – powiedział.

W specjalnym oświadczeniu po ukazaniu się informacji o sprzeczce liga NBA stwierdziła: „Jesteśmy świadomi doniesień o incydencie w szatni Sixers dziś wieczorem i rozpoczynamy dochodzenie”. Prezydent Sixers Daryl Morey powiedział ESPN, że klub również rozpoczął dochodzenie i traktuje sytuację bardzo poważnie.