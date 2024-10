Marcin Gortat nie wahał się ani chwili. Zrównał z ziemią Natalię Siwiec! „Wstydziłbym się”

Sochan i supergwiazdor NBA rozumieją się bez słów. Po tych akcjach ręce same składają się do braw [WIDEO]

Marcin Gortat w ostatnim czasie aktywnie udzielał się w mediach. Nic dziwnego, ponieważ wiele złego działo się w jego dyscyplinie, a dokładniej w Polskim Związku Koszykarskim, gdzie do niedawna rządził Radosław Piesiewicz, łączący funkcję prezesa tego związku z taką samą funkcją w Polskim Komitecie Olimpijskim. Były koszykarz NBA bardzo mocno wypowiadał się na temat Piesiewicza i zapowiadał, że będzie chciał wspierać rozwój polskiej koszykówki, gdy wspomniany działacz zostanie usunięty z funkcji prezesa PZKosz. Ale Marcin Gortat zajmuje się nie tylko tak poważnymi tematami. 40-latek jest aktywny nie tylko w mediach tradycyjnych, ale też często zabiera głos w mediach społecznościowych i tak było teraz. Niespodziewanie mocno skomentował on to, co robi obecnie... Natalia Siwiec.

Gortat nie szczędził gorzkich słów Natalii Siwiec

Marcin Gortat już wcześniej pokazywał, że nie zbyt przepada za influencerami. Teraz na cel wziął Natalię Siwiec, która w 2012 roku dała się poznać wielu fanom sportowym jako miss Euro 2012 rozgrywanego w Polsce i Ukrainie. Obecnie zajmuje się ona modelingiem, a jako popularna postać w mediach społecznościowych korzysta również właśnie z tej rozpoznawalności i reklamuje różne produkty. Najpierw na cel Natalię Siwiec wziął Bartek Karpowski, który wyśmiewa innych twórców internetowych parodiując ich na swoim profilu. I to właśnie pod jego filmem były koszykarz mocno wypowiedział się o Natalii Siwiec. – Wstydziłbym się dać jakikolwiek produkt jako firma do tej kobiety – napisał ostro Marcin Gortat. Warto zauważyć, że nie wszyscy od razu zgadzali się z Gortatem. Część w odpowiedzi do jego komentarza popierało go, inni jednak pytali o uzasadnienie takiego zdania, ale nie ci nie doczekali się odpowiedzi.