Jeremy Sochan przeżył dramat. Polska gwiazda NBA kontuzjowana! Co wiemy o urazie?

Sochan doznał urazu kciuka w meczu przeciwko LA Clippers (104:113). Jak wykazały bardziej szczegółowe badania: prezentujący się bardzo solidnie od początku sezonu silny skrzydłowy złamał kość paliczka bliższego lewej ręki.

Powrót jeszcze w tym roku

Sochan jest już po zabiegu. W amerykańskich mediach pojawiła się nawet konkretna data jego powrotu do gry. "Najprawdopodobniej wróci do gry 19 grudnia" – napisano na stronie internetowej stacji ESPN. Gdyby tak się stało, Polak mógłby wystąpić jeszcze w sześciu spotkaniach NBA do końca roku.

Dla Sochana obecny sezon jest trzecim w najlepszej koszykarskiej lidze świata. W siedmiu dotychczasowych spotkaniach, wybrany przez Spurs z "dziewiątką" w drafcie w 2022 roku Sochan, grał w tym sezonie średnio 29 minut i "wykręcał" świetne liczby. Uzyskiwał rekordowe w karierze 15,4 punktu, 7,7 zbiórki i 3 asysty na mecz.

Kontuzja Sochana to nie są jedyne problemy "Ostróg". Kontuzjowani, oprócz Polaka, są także dwaj inni czołowi gracze ekipy z San Antonio Spurs – Devin Vassell i Tre Jones.