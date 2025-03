Jestem umiarkowanie zadowolony, bo oczywiście miałem jakieś swoje typy, część się sprawdziła, ale część kompletnie nie. Jasne, że Francja to absolutny faworyt naszej grupy, numer jeden nie tylko do zwycięstwa w grupie, ale i sięgnięcia po ostateczne trofeum. Do tego mamy Słowenię z Luką Donciciem i ten mecz to na pewno będzie dla nas wyzwanie. Belgia od lat gra na równym, wysokim poziomie w Europie, potrafią zrobić niespodziankę, walczyć z najlepszymi i nie można ich lekceważyć. Drużynę Izraela doskonale znamy. Przyjadą na pewno z Deni Avdiją, który na co dzień gra w NBA. Naszą grupę uzupełni natomiast Islandia, której ważnym atrybutem na pewno będzie kilka tysięcy kibiców z tego kraju. Myślę, że kibice mają pełne prawo do zadowolenia. Słowenia z Donciciem, Izrael z Avdiją, a przede wszystkim Francja z całą plejadą zawodników z NBA, to nie lada gratka dla fanów i co tu dużo mówić, będzie się działo w Spodku! Wylosowana grupa daje nam pełne prawo do tego, aby myśleć o awansie do drugiej rundy, o wyjściu z grupy, a wiadomo, że to jest nasz podstawowy cel – powiedział, cytowany przez portal polskiej kadry, trener Igor Milicić.