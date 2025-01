Ameryka pogrążona w żałobie. Nie żyje legenda NBA, ostatnie lata spędził w domu opieki

Zjawiskowa stylizacja żony Marcina Gortata na Gali Mistrzów Sportu. Seksbomba to mało powiedziane [GALERIA]

Williams, który występował na pozycji rozgrywającego, trafił do NBA w 1975 roku. Został wybrany z 20. numerem w drafcie przez Golden State Warriors. W tej drużynie spędził dwa sezony, a potem przeniósł się do Seattle SuperSonics i to właśnie tam święcił największe sukcesy.

W 1978 roku nieistniejąca już ekipa SuperSonics dotarła do finału NBA, ale po wyrównanej rywalizacji musiała uznać wyższość Washington Bullets. Rok później obie ekipy ponownie spotkały się w walce o tytuł, ale tym razem zdecydowanie (4-1) lepsi byli koszykarze z Seattle. Dla SuperSonics było to jedyne mistrzostwo w historii klubu. Zresztą tak samo jak dla Williamsa.

W wieku 71 lat zmarł Gus Williams. W 1979 roku sięgnął po mistrzostwo NBA

"Czarodziej" w latach 1984-1986 grał w Washington Bullets, a karierę zakończył rok później w Atlancie Hawks. W sumie w NBA występował przez 12 lat, zdobywając w tym czasie nieco ponad 14 tysięcy punktów. We wspomnianym mistrzowskim sezonie SuperSonics zdobywał średnio 26,7 pkt na mecz, walnie przyczyniając się do historycznego triumfu. Dwa razy wybierany był także do meczu gwiazd NBA.

Williams ostatnie lata spędził w domu opieki w Baltimore. Trafił tam po udarze, który przeszedł w lutym 2020 roku.