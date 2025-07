Poseł dopingował Igę Świątek na Wimbledonie. Wcześniej spał w namiocie i złamał wszelkie zasady

Wimbledon: Iga Świątek już w II rundzie turnieju

Iga Świątek udanie rozpoczęła tegoroczną edycję Wimbledonu. Najlepsza polska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Polinę Kudermietową 7:5, 6:1 i zameldowała się w drugiej fazie rywalizacji na trawiastych kortach. Choć początek meczu był wyrównany, to w drugim secie raszynianka całkowicie zdominowała przeciwniczkę. Spotkanie zakończyło się po niespełna 90 minutach.

– To były najlepsze przygotowania do Wimbledonu, jakie miałam – przyznała Świątek, nawiązując do swojego występu w finale turnieju WTA w Bad Homburg, gdzie kilka dni wcześniej uległa Jessice Peguli 4:6, 5:7. Przed tym turniejem Polka trenowała intensywnie na Majorce, co, jak podkreśla, znacząco wpłynęło na jej postrzeganie gry na trawie.

– Świetnie się bawiłam, pracując nad moją grą na trawie i myślę, że coraz lepiej rozumiem tę nawierzchnię. Moje umiejętności znów trochę się poprawiły – dodała liderka polskiego tenisa.

Iga Świątek dopingowana przez posła Tomasza Zimocha

Na trybunach kortów nie brakowało wielu polskich kibiców. Wśród nich znalazł się m.in. poseł na Sejm i były komentator Tomasz Zimoch. Jak przyznał w rozmowie z portalem Sport.pl, spał w namiocie, by zdobyć bilety na mecz polskiej tenisistki. Zadanie łatwe nie było, biorąc pod uwagę wielkie upały, ale Zimoch nie narzekał.

Przyznał też, że złamał zasady, które panują na Wimbledonie, wnosząc zdecydowanie za dużą flagę. - Krzyczałem, ale nie tak bardzo jak chciałem, bo musiałem dostosować się do przepisów. Zresztą jeden nagiąłem, nasza polska flaga była trochę większa niż 60 na 60, a takie ograniczenie jest na Wimbledonie – powiedział.

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek na Wimbledonie?

Po zwycięstwie nad Rosjanką Świątek otrzyma dzień przerwy. Kolejny mecz – drugiej rundy Wimbledonu – rozegra w czwartek, 4 lipca. Polka zagra z Amerykanką Catty McNally, która pokonała 6:3, 6:1 Jodie Burrage.

Na razie Iga może skupić się na regeneracji i treningach. Polka marzy o swoim pierwszym wielkoszlemowym triumfie na londyńskiej trawie – Wimbledonie, który dotąd pozostawał jedynym z dwóch turniejów Wielkiego Szlema, w którym nie przeszła jeszcze półfinału.

