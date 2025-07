Kamil Majchrzak dzisiaj po raz pierwszy zagra w 2. rundzie Wimbledonu. Jego rywalem będzie Amerykanin Ethan Quinn (nr 89). - To najpiękniejsze zwycięstwo w moim życiu! - nie krył ogromnej radości tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego po sensacyjnym zwycięstwie 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3 nad Włochem Matteo Berrettinim. W Londynie zarobił już 99 tys. funtów czyli blisko pół miliona złotych! Rozstawiony z numerem 32 Berrettini ostatnio znów leczył kontuzję i w trakcie spotkania wyraźnie opadał z sił, ale trzeba było jeszcze jego problemy fizyczne wykorzystać. Majchrzak grał solidnie, sprytnie i mądrze, wybijając rywala z rytmu. Ten wyglądał na coraz bardziej wyczerpanego.

- Berrettini na trawie jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Wygrywał z najlepszymi, grał tu przecież w finale (w 2021 r., red). Móc zagrać z takim zawodnikiem to już było dla mnie fajne doświadczenie - podkreślił Kamil Majchrzak. - Wiedziałem, że będzie to trudne spotkanie. Wraz z meczem uczyłem się jego gry i to wykorzystywałem - dodał.

Zwycięstwo Kamila Majchrzaka i jego awans do 2. rundy jest tym większą niespodzianką, że przed Wimbledonem Polak przegrał aż siedem meczów z rzędu. Do 2. rundy turnieju Wielkiego Szlema awansował po raz pierwszy od Australian Open 2022. - Ostatnie tygodnie były dla mnie trudne, ale tylko tenisowo. Wreszcie się przełamałem i to zwycięstwo smakuje naprawdę dobrze. Bez względu na to, co stanie się dalej, jest to dla mnie piękna historia - dodał Majchrzak.

Kiedy gra Kamil Majchrzak w 2. rundzie Wimbledonu? O której godzinie mecz?

Mecz Kamil Majchrzak - Ethan Quinn w 2. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w środę 2 lipca. Początek meczu Majchrzak - Quinn ok. godziny 17-18 polskiego czasu (czwarty mecz od godz. 12 po Fernandez - Siegemund, Krawietz/Puetz - Bopanna/Gille i Lys - Noskova). Transmisje TV z Wimbledonu 2025 na sportowych kanałach Polsatu.

