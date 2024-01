Norman Parke niespodziewanie wypalił o Denisie Załęckim! Były gwiazdor UFC podgrzał atmosferę, jasny przekaz

i Autor: Instagram/ storminnorman6116, CLOUT MMA Norman Parke, Denis Załęcki

Od kiedy Norman Parke zawitał do świata polskich freak fighów, ewidentnie bawi się on swoją karierą, szukając kolejnych wyzwań i nie odrzucając właściwie żaden propozycji pojedynku. Po ostatniej wygranej z Maciejem Sulęckim na FAME: Reborn, północnoirlandzki zawodnik szuka następnej okazji, aby wejść do klatki i tym razem postanowił wrzucić na swojego Instagrama zdjęcie Denisa Załęckiego z wymownym podpisem.