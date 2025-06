Tak mieszka Robert Burneika! Ogromny penthaus nad siłownią. Mało kto może sobie pozwolić na taki luksus

Robert Burneika to bardzo znana postać w Polsce. "Hardkorowy Koksu" swoją rozpoznawalność wypracował przez lata działając prężnie w branży fitness, a przede wszystkim startując w zawodach kulturystycznych. Burneika pojawił się także w oktagonie w trzech federacjach. Pierwsze dwie walki stoczył na imprezach organizowanych przez MMA Attack. 27 kwietnia 2012 roku pokonał Marcina Najmana, a równo rok później okazał się lepszy od śp. Dawida Ozdoby.

"Hardkorowy Koksu" kilka lat później w federacji KSW został pokonany, wówczas jego rywalem był Paweł "Popek" Mikołajuw. Ostatnim rywalem Burneiki był Robert "Robur" Orzechowski, wówczas 46-latek doznał kontuzji i pojedynek rozstrzygnął się na korzyść jednego z członków "WK Dzik".

Robert Burneika pławi się w luksusach! "Hardkorowy Koksu" pochwalił się domem

"WK Dzik" to znani youtuberzy, którzy prężnie rozwijają swój kanał w tematyce fitness. Firma, w której założycielami są Paweł "Ponczek" Sikora, Robert "Robur" Orzechowski, Michał "Owca" Owczarzak i Michał "Saker" Sakowski rozbudowali swoją działalność na "Youtubie" i stworzyli profil "Kuchnia WK", gdzie rozpoczęli serię "Rozgotowanych". W każdym z odcinków będzie inny gość. Kilka dni temu program odbył się właśnie w domu Burneiki.

Ogromny dom z siłownią Roberta Burneiki!

Nad siłownią znajduje się bowiem mieszkanie Burneiki i jego rodziny. Dom "Harkorowego Koksa" prezentuje się obłędnie. 46-latek opowiedział ze szczegółami, jak musiało zostać to stworzone. Kulturysta przekazał, że większość pomysłów była jego, a architekt pomógł mu je zrealizować. Burneika zdradził, jaki był koszt domu z siłownią, mowa o dwóch i pół miliona! Wydaje się, że nie jest to dużo za taki luksus, jednak "Hardkorowy Koksu" zaznaczył, że zdążył jeszcze wiele rzeczy zrobić przed pandemią i to miało ogromny wpływ na ostateczną kwotę.