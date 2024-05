Jacek Magiera o zapisaniu się w historii, słowach na starcie sezonu. Trener Śląska tak określił kapitalną bramkę Leivy

Awans do Europy smakuje świetnie

Śląsk zapewnił sobie już co najmniej wicemistrzostwo. Jednak piłkarze jak i sztab nie tracą nadziei w walce o tytuł. W ostatniej kolejce wrocławianie zagrają na wyjeździe z Rakowem. - Awans do europejskich pucharów smakuje świetnie - powiedział trener Jacek Magiera podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Ale nie chce jeszcze o tym mówić. Sezon trwa i mamy cel do zrealizowania. ...) Jedenaście lat klub czeka na medal mistrzostw Polski. Właśnie zapisaliśmy się w jego historii. Zobaczymy, na którym miejscu wygrawerujemy rok 2024. Na jednej z pierwszych odpraw mówiłem do każdego z zawodników, że celem każdego z nich powinien być sukces dla klubu i zapisanie się w jego historii - przypomniał.

Wygraną z Radomiakiem przypieczętował Nahuel Leiva, który kapitlany strzałem pokonał bramkarza rywali. - Niesamowita bramka, niesamowita radość - podsumował to trafienie trener Jacek Magiera, cytowany przez klubowy portal. - Widziałem setki, tysiące goli, natomiast ta na pewno będzie taką, jaką zapamiętamy na długo. Od jutra powinna być pokazywana w klubowym muzeum - stwierdził szkoleniowiec wicelidera ekstraklasy.

