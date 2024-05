Jacek Magiera o walce o tytuł, to będzie kluczowe na finiszu. Trener Śląska mówi o głodzie i zapisaniu się w historii

Na to liczy Afimico Pululu w meczu z Piastem, konkretna deklaracja. Tak mówi o transferze do Jagiellonii

Wszystko w głowach i nogach zespołu

Śląsk zmierzy się u siebie z Radomiakiem. Wrocławianie celują w mistrzostwo. Czy uda im się zmniejszyć dystans do lidera z Białegostoku? - Wiem, ile punktów brakuje do pucharów - powiedział trener Jacek Magiera podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Chcemy wygrać z Radomiakiem, bo to zapewni w 100 procentach medal. Wiemy, jaki jest to mecz dla klubu, dla kibiców. Wiele lat czekają na mecz o stawkę, o zapisanie się w historii. Wszystko jest w naszych głowach i nogach. Nie musimy patrzeć na kogoś innego - zaznaczył.

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z rangi meczu z Radomiakiem. Chciałby, aby jego podopieczni powtórzyli taką grę i wynik w meczu z Cracovią, z którą wygrali 4:0. - Musimy być zdeterminowani i konsekwentni, bo to są kluczowe rzeczy - stwierdził trener Magiera, cytowany przez klubowe media. - Ciągle powtarzam, że liczymy na wsparcie trybun, bo chcemy razem osiągnąć sukces. Pracujemy nad mentalem. Wierzę, że dobra dyspozycja z Cracovią zostanie potwierdzona. Zawodnicy, jak i cały Śląsk są głodni sukcesu - podkreślił opiekun wicelidera ekstraklasy.

