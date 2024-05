Na to liczy Afimico Pululu w meczu z Piastem, konkretna deklaracja. Tak mówi o transferze do Jagiellonii

Transfer do Jagiellonii to był świetny ruch

Pululu strzelił dla Jagiellonii 14 goli: 12 w ekstraklasie i dwie w Pucharze Polski. Czy to jego najlepszy sezon w karierze? - Patrząc na liczby zdecydowanie tak - powiedział Afimico Pululu w rozmowie z "Super Expressem". - Znakomicie odnalazłem się w drużynie. Widać że wszyscy idą w tym samym kierunku. Mamy znakomitą szatnię, bardzo ambitnego i mądrego trenera. To świetne miejsce do rozwoju. Cieszę się, że trafiłem do Jagiellonii. To był świetny ruch - podkreślił.

Do Gliwic po zwycięstwo

Teraz przed Jagiellonią wyjazdowy mecz Piastem, który notuje serię pięciu meczów bez porażki. Cztery spotkania śląski klub wygrał. Lider ekstraklasy w tym sezonie nie strzelił gola właśnie w starciu z gliwickim zespołem. A trener Aleksandar Vuković podpisał nową umowę z Piastem. - W ekstraklasie nie ma łatwych meczów, o czym ostatnio mieliśmy okazję się przekonać - przekonywał Pululu na naszych łamach. - Wielu dopisywało nam punkty przed spotkaniami ze Stalą, czy Cracovią, a wiemy jak to się skończyło. Znamy atuty Piasta, wiemy, na co ich stać. Na pewno czeka nas trudne spotkanie, ale znamy też swoją jakość i wiemy, że możemy tam strzelać gole i wygrać - zadeklarował as Jagiellonii.

