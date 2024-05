Już wszystko jasne, Aleksandar Vuković poznał decyzję. Ważny ruch dla trener Piasta Gliwice, podoła wyzwaniu?

Kim jest Niels Frederiksen, nowy trener Lecha Poznań? Kolejorz wybrał go z dużej grupy kandydatów

Vuković dba o najmniejsze szczegóły

Ostatnio Piast może pochwalić się serią pięciu meczów bez porażki. Trzeba podkreślić, że cztery z tych występów zakończyły się zwycięstwami śląskiej drużyny. Dlatego jak już zespół zagwarantował sobie utrzymanie w ekstraklasie szkoleniowiec zasiadł z władzami do rozmów na temat nowej umowy. Nowy kontrakt będzie obowiązywał do końca czerwca przyszłego roku. - Vuković dba o najmniejsze szczegóły - stwierdził Bogdan Wilk, dyrektor sportowy gliwickiego klubu, cytowany przez oficjalny portal. - Pod jego skrzydłami można zauważyć progres u wielu piłkarzy. Wierzymy w to, że zespół będzie cały czas się rozwijał - dodał przedstawiciel władz zespołu.

Potrafi docenić klub i ludzi

Vuković dostał angaż w Piaście w październiku 2022 roku. Wtedy wyciągnął go ze strefy spadkowej, a w następnie bez problemów utrzymał w lidze. Do tej pory odpowiadał za wyniki ekipy w 58 meczach. - Jestem w Gliwicach na tyle długo, że potrafię docenić nie tylko klub, ale też ludzi, z którymi współpracuję - podkreślił serbski szkoleniowiec.

Trener Aleksandar Vuković na dłużej w Piaście! ✍️🔵🔴➡️ https://t.co/1XvQWxchA3 pic.twitter.com/iKZ87EEc7B— Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) May 14, 2024

