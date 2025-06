Spis treści

Oyedele pokazał się w Europie

Obiecujący pomocnik ma za sobą pierwszy sezon w Ekstraklasie, do tego pokazał się w europejskich pucharach, bo warszawski zespół dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Ponadto w ubiegłym roku zadebiutował w reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz od razu wrzucił go na głęboką wodę, wystawiajc w pierwszym składzie w meczu z Portugalią w Lidze Narodów. Po tym spotkaniu zawodnik był krytykowany. W kolejnych z Chorwacją wszedł w końcówce.

Maxi Oyedele w końcu zdziała w kadrze wiele? Gwiazdor Legii z drugim podejściem

Probierz nie skreślił go po jednym meczu

- Na pewno nie skreślałbym go po tym jednym spotkaniu. Wierzę, że Maxi przez granie w klubie będzie silnym punktem reprezentacji. W tego chłopaka trzeba inwestować - przekonywał wtedy Probierz.

W tym roku Oyedele wrócił do zdrowia i do kadry. Był pewnym punktem Legii. Cały mecz z Mołdawią przesiedział na ławce rezerwowej. Czy zagra w kolejnym starciu z Finlandią w eliminacjach o wyjazd na mundial?

Legia Warszawa wciąż bez nowego trenera. Odbyło się tajne spotkanie, wyczekiwanie na decyzję kandydata

Romano wszystko ujawnił

Po przejściu do Legii Oyedele podpisał do 2027 roku. Jednak młody zawodnik wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. Dziennikarz Fabrizio Romano, który słynie z transferowych nowinek, ujawnił w mediach społecznościowych, że są chętni na to, aby pozyskać kadrowicza. W tym gronie są m.in. takie kluby jak belgijskie ekipy - Anderlecht Bruksela i Brugge, niemiecki Werder Brema, holenderski PSV Eindhoven, a także dwa zespoły z Anglii, które występują na poziomie Champioship. To nie pierwsze informacje o tym, że topowe kluby obserwują Oyedele. Przed miesiącem pomocnik Legii łączony był z transferem do Szachtara Donieck.

Mateusz Skrzypczak o debiucie w kadrze. Taki prezent dostał od wspólnoty

Zarobi Legia i Manchester Utd

Piłkarz ma wpisaną kwotę odstępnego w wysokości sześciu milionów euro. Jednak nie cała suma ze sprzedaży trafiłby do warszawskiego klubu. Jak wynika z doniesień Włocha w przypadku transferu Legia będzie musiała się podzielić zyskami z Manchesterem United, z którego pozyskano reprezentanta Polski. Angielski gigant zagwarantował sobie 40 procent od sumy transferowej.

Kamil Grosicki zakończył reprezentacyjne granie i pięknie o tym opowiedział. „A teraz czeka na mnie przyjaciel w Turcji”

Pomocnik Maxi Oyedele (21 l.) przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która przygotowuje się do wyjazdowego meczu z Finlandią w el. MŚ 2026. Tymczasem kadrowicz znalazł się pod lupą zagranicznych klubów. Czy w tym oknie odejdzie z Legii?

🚨 Maxi Oyedele will leave Legia Warsaw with several clubs keen on signing him for €6m clause… and Man United due to receive 40%.Anderlecht, Club Brugge, Werder Bremen, PSV and two Championship sides have all called for Oyedele. pic.twitter.com/HxR2WgJJkc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025