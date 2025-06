Spis treści

Piątek związał się trzyletnią umowę z katarskim klubem. Według medialnych władze Al-Duhail zapłaciły 10 milionów euro na konto Istanbul BB. Kadrowicz podpisał najlepszy kontrakt w karierze i został najdroższym polskim piłkarzem w historii, licząc sumy ze wszystkich transferów. W każdym razie na transferze Piątka zyskają także kluby, w których wcześniej występował. Największą część z tego tortu dostanie Lechia Dzierżoniów. Będzie to blisko 850 tys. zł. A budżet czwartoligowca wynosi 400 tys. zł.

W Katarze szybko zmieniali kiedyś trenerów

Przed laty w lidze katarskiej występował Jacek Bąk. Były kapitan reprezentacji Polski przez dwa sezony zakładał koszulkę Al-Rayyan. W barwach tego klubu zdobył Puchar Kataru. Jak wspomina ten okres?

- Trenerów zmieniano tam jak rękawiczki - opowiada Bąk w rozmowie z Super Expressem. - Miałem grać rok, ale dali dwa razy większe zarobki, to zostałem na kolejny sezon. Kontrakt podpisałem w Niemczech. Dobrze się tam czułem, choć temperatury w okresie letnim to masakra. Trenowaliśmy o 8. rano i po 20. wieczorem. Jak coś poszło nie tak, to brali mnie na rozmowę i trzeba było tłumaczyć, co się stało. Ale warto było – dodaje.

Marokańczyk Ziyech przepadł w Katarze

W ostatnim sezonie Al-Duahil sięgnął po wicemistrzostwo Kataru. W kadrze był m.in Hakim Zyiech. Marokańczyk ma za sobą występy m.in. w Ajaksie Amsterdam, Chelsea Londyn czy Galatasaray Stambuł. Jednak nie podbił ligi katarskiej i w nowej edycji nie będzie kolegą polskiego kadrowicza. Najlepszym strzelcem Al-Duhail został za to Michael Olunga. Kenijczyk uzyskał 12 trafień, ale także nie dane mu będzie grać z reprezentantem Polski.

Piątek musi mieć psychikę killera

- To nie jest łatwa liga dla napastnika - mówi nam Bąk. - Wszystko zależy od tego, jakich Piątek będzie miał partnerów do grania, bo ktoś jeszcze musi mu tę piłkę na pole karne dostarczyć. To nie będzie tak, jak w Europie. Na pewno będzie pod dużą presją. W każdym razie musi mieć w sobie psychikę kilera pola karnego. Musi wpadać na nie i seryjnie strzelać. Jak nic w Katarze będą oczekiwać, że skoro tyle za niego zapłacili, to on będzie trafiał w każdym meczu i to najlepiej po kilka razy - twierdzi.

Król strzelcow Ekstraklasy strzela w Katarze

Najlepszym strzelcem w Katarze w ostatnich rozgrywkach był Brazylijczyk Roger Guedes, który dla Al-Rayyan strzelił 21 goli. W ostatnim sezonie w lidze katarskiej występowali m.in. tak znani piłkarze jak Włoch Marco Verratti, Niemiec Julian Draxler czy Hiszpan Joselu. Mieliśmy także polskie wątki, przez duet cudzoziemców, którzy brylowali wcześniej w PKO BP Ekstraklasie. O kim mowa? To Holender Pelle van Amersfoort z Cracovii i Hiszpan Erik Exposito (król strzelców w barwach Śląska). Czy Piątek w Katarze sięgnie po koronę króla strzelców?

Bąk: Siedzą jak na patelni

- Piątek musi być skuteczny od początku - zaznacza Bąk w rozmowie z naszym portalem. - Wystarczy, że nie strzeli w dwóch-trzech meczach, a do tego zespół przegra i będzie narzekanie. Zaraz ktoś wpadnie na pomysł, że trzeba może go.. odesłać na ławkę? Różnie może być, bo niektórzy mają gorące głowy i zachowują się tak, jakby siedzieli na rozgrzanej patelni. To jest inna bajka - opisuje były kapitan kadry.

Sezon Krzysztof Piątek (30 l.) zakończył jako wicekról strzelców ligi tureckiej, co zaowocowało lukratywnym kontraktem z Al-Duahil. Przejście do wicemistrza Kataru to dla gwiazdy reprezentacji Polski gigantyczny skok w zarobkach. Były kadrowicz Jacek Bąk tak ocenia transfer obecnej gwiazdy polskiej kadry.

