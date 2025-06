Euro 2025: Szeroka kadra Polski. Ewa Pajor i spółka szykują się do mistrzostw Europy

Do boju Orły Probierza!

Spis treści

Wtopa kadry Santosa w Kiszyniowie

Polska ma lepszy bilans meczów z Mołdawią, z którą zagraliśmy osiem razy. Pięć meczów wygraliśmy, dwa razy padł remis i raz przegraliśmy. Była to bolesna wtopa w Kiszyniowie, gdzie ulegliśmy Mołdawii 2:3 w eliminacjach EURO 2024. Po pierwszej połowie wydawało się, że Biało-czerwoni mają mecz pod kontrolą. Wybrańcy trenera Fernando Santosa prowadzili 2:0.

Kamil Grosicki: „Chwyta za serce”. Wzruszające pożegnanie legendy reprezentacji Polski

Dwa dni Mołdawia świętowała pokonanie Polski

Jednak gospodarze po przerwie zaatakowali z werwą, czego nie można powiedzieć o polskich piłkarzach. Daliśmy sobie strzelić trzy gole i sensacyjnie przegraliśmy! Co ostatecznie później miało wpływ na to, że nie wywalczyliśmy bezpośredniego awansu na mistrzostwa Europy. Dostaliśmy się do nich dopiero po barażach.

- Nie spodziewaliśmy się, że wygramy z Polską. Dwa dni cieszyliśmy się z tego zwycięstwa - przyznał Sergiej Kleszczenko, cytowany przez PAP.

Nie do wiary: Piotr Zieliński wykluczony z meczu z Mołdawią! Dramat gwiazdy reprezentacji Polski

Kleszczenko o motywacji Polaków

W rewanżu w Warszawie zremisowaliśmy 1:1 z Mołdawią. Kadrę prowadził już trener Michał Probierz, który zajął miejsce zwolnionego Portugalczyka. Czy Biało-czerwoni zrewanżują się rywalom za dwa ostatnie spotkania z eliminacji mistrzostw Europy?

- Nie potrafię powiedzieć czy te wyniki bardziej zmotywują Polaków - odparł Kleszczenko, cytowany przez PAP. - Nie wiem, jak gospodarze się do tego spotkania przygotowywali. Czeka ich także wkrótce mecz eliminacji mistrzostw świata z Finlandią. Nie sądzę, żeby teraz myśleli przede wszystkim o rewanżu z nami - przekonywał Mołdawianin.

Krzysztof Piątek był królem Stambułu, będzie królem Kataru? Na to musi uważać kadrowicz

Dwie przegrane Mołdawii na starcie walki o mundial

Polacy zaczęli eliminacje MŚ 2026 od dwóch wygranych z Litwą i Maltą. Jesteśmy na czele grupy. Teraz mamy przed sobą wyjazdowy mecz w Helsinkach z Finlandią, która w dorobku ma cztery punkty. Mołdawia za to zaczęła walkę o mundial od falstartu, bo w dwóch spotkaniach przed własną widownią doznała dwóch porażek: z Norwegią 0:5 i z Estonią 2:3. Kolejnym rywalem będą Włosi (9 czerwca na wyjeździe). Jak zatem Mołdawia podejdzie do rywalizacji z Polską w Chorzowie?

- Spotkanie z Polską traktujemy jako element przygotowań do meczu z Włochami - powiedział trener Kleszczenko, cytowany przez PAP. - Wszyscy nasi zawodnicy są zmotywowani i gotowi do gry. Nie dzielę meczów na ważne i mniej ważne. Ten w Chorzowie też będzie bardzo istotny - zapowiedział trener kadry Mołdawii.

Michał Probierz jasno o odejściu Kamila Grosickiego i grze Krzysztofa Piątka. Konkrety

Reprezentacja Polski zagra dziś w Chorzowie z Mołdawią. Będzie to mecz towarzyski, który ma na celu sprawdzenie formy polskiego zespołu przed kolejnym wyzwaniem w walce o mundial. Trener Mołdawii Sergiej Kleszczenko mówił o reprezentacji Polski, ale wrócił także do ostatniego koszmaru Polaków z tym rywalem.

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Sonda Kto wygra mecz Polska - Mołdawia? Polska będzie remis Mołdawia

Michał Probierz szczerze o Robercie Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.