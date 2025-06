Nawrocki zaprosił do siebie reprezentację Polski. Zaczęło się od wielkiej wtopy! Taki dał im prezent

Krzysztof Piątek był królem Stambułu, będzie królem Kataru? Na to musi uważać kadrowicz

Zieliński miał uraz łydki

Zieliński był nieobecny na marcowym zgrupowaniu kadry, gdy Polska rozpoczynała eliminacje mistrzostw świata 2026. Powodem absencji gwiazdy Interu była kontuzja łydki. Przez ten uraz stracił wiele tygodni, ale na finiszu rozgrywek trener Simone Inzgahi sięgał po niego. W finale Ligi Mistrzów polski pomocnik był rezerwowym i całe spotkanie przesiedział na ławce.

Nagły zwrot! Robert Lewandowski przyjeżdża na mecz Polska - Mołdawia. Zadecydował konkretny powód

Nie będzie jubileuszowego meczu w kadrze

Na zgrupowaniu kadry pojawił się we wtorek, bo dostał dzień wolnego. Nic nie zapowiadało, że może nie zagrać z Mołdawią. Szczególnie, że w tym spotkaniu zapisałby się w historii Biało-czerwonych. To byłby jego 100. mecz w polskiej drużynie. Na czwartkowej konferencji prasowej selekcjoner Michał Probierz był pytany o Zielińskiego. Podkreślał, że ten będzie do jego dyspozycji na starcie z Mołdawią.

Transfer Piątka. Lechia Dzierżoniów dostaje maile z Kataru i może liczyć fortunę. Kto zarobi?

A miał być gotowy do gry...

- Zieliński jest w normalnym treningu - przekonywał trener Probierz. - Wszystko u niego jest w porządku. Kamil Grosicki zacznie mecz jako kapitan, a później przekaże opaskę Piotrkowi, tak jak to było we wcześniejszych meczach. Piotrek jest brany pod uwagę na spotkanie z Mołdawią - wyjawił szkoleniowiec polskiej kadry.

Tak będzie wyglądać pożegnanie Kamila Grosickiego z reprezentacją Polski. Opaska kapitańska, wzruszenie, i jeszcze ta pozycja na boisku!

Nie zagra z Mołdawią, co z Finlandią?

Tyle że to było w czwartek, a dziś portal meczyki przekazał informację, że jednak Zieliński nie zagra, bo wciąż ma problemy z łydką. To sprawia, że nie będzie gotowy na mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W tej sytuacji jubileuszowe spotkanie być może rozegra we wtorek w Helsinkach przeciwko Finlandii w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Polska jest liderem grupy. W marcu wygraliśmy z Litwą i Maltą.

Michał Probierz jasno o odejściu Kamila Grosickiego i grze Krzysztofa Piątka. Konkrety

To miał być dla niego wyjątkowy mecz. Piotr Zieliński w towarzyskim starciu miał rozegrać mecz numer 100 w drużynie narodowej. Jednak sytuacja niespodziewanie się zmieniła i na jubileuszowy występ będzie musiał jednak poczekać. Co takiego się wydarzyło?

🚨Piotr Zieliński nie zagra w meczu z Mołdawią. Ma problemy z łydką. To miał być 100. mecz „Ziela” w kadrze. @Meczykipl— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 6, 2025