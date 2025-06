Piątek będzie królem strzelców w Katarze?

Kariera "El Pistolero", jak nazywany jest Krzysztof Piątek, to prawdziwy rollercoaster. Po eksplozji formy w Cracovii i Genoi, przyszedł transfer do AC Milan, gdzie początkowo błyszczał, by później już tak kolorowo nie było. Podobnie wyglądały jego przygody w Hercie Berlin, Fiorentinie czy Salernitanie. Dopiero w Istanbul Basaksehir odnalazł regularność i strzelecki instynkt. Al-Duhail to czołowy klub w Katarze, regularnie walczący o mistrzostwo i występujący w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, więc oczekiwania wobec Polaka z pewnością będą wysokie.

Cyzio: Było zainteresowanie z mocniejszych klubów

Opinią na temat transferu podzielił się Jacek Cyzio, były piłkarz m.in. tureckiego Trabzonsporu, który doskonale zna realia piłki w tamtym regionie, a także śledzi kariery polskich zawodników.

– Piątek poszedł zarabiać większe pieniądze i trudno mu się dziwić, że myśli o zabezpieczeniu przyszłości – mówi Jacek Cyzio w rozmowie z naszym portalem. – Nie mógł narzekać na brak ofert po ostatnim sezonie w Turcji. Było zainteresowanie jego osobą z mocniejszych klubów. Zdecydował się jednak wyjechać z Europy – dodaje były napastnik.

Czy Piątek odpali w Katarze od razu?

Cyzio zwraca uwagę na inny, niezwykle istotny aspekt, który może mieć wpływ na występy Piątka w nowym klubie – aklimatyzację i presję oczekiwań.

– Zastanawiam się, czy w Katarze od razu przejdzie do strzelania, bo miał różne etapy podczas kariery – komentuje Cyzio. – Przypominam, że po przejściu do Istanbul BB długo się rozkręcał. Potrzebował czasu. Dostał duży kredyt zaufania. W innym klubie byłby z tym pewnie problem. W każdym razie Piątek wykorzystał szansę w Turcji, odrodził się w tym kraju i teraz z tego korzysta – dodaje ekspert.

Transfer do Kataru a reprezentacja Polski

Kolejnym ważnym pytaniem jest, jak przenosiny do ligi katarskiej wpłyną na pozycję Krzysztofa Piątka w reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz z pewnością będzie bacznie obserwował jego występy. Czas pokaże, czy decyzja o wyjeździe do Kataru okaże się dla Piątka krokiem w dobrym kierunku.

