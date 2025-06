Ewa Pajor walnęła setkę i co dalej? Padły słowa o mobilizacji przed EURO

Dwanaście lat z reprezentacją Polski Zielińskiego

Z reprezentacją Polski pomocnik Interu związany jest od dwunastu lat. Pierwszym selekcjonerem, który postawił na niego był Waldemar Fornalik. Zieliński zadebiutował w wygranym towarzyskim starciu z Liechtensteinem w Krakowie. Trzy dni później zagrał także z Mołdawią w el. MŚ 2014. Pierwszego gola zdobył już w trzecim występie, przeciwko Danii. Z kadrą był na pięciu turniejach: trzy finały EURO i dwa mundiale. Zanotował dwa sukcesy: awans do ćwierćfinału EURO 2016 i 1/8 finału MŚ w Katarze.

Zieliński nie był na marcowym zgrupowaniu kadry

Zieliński nie przyjechał na poprzednie zgrupowanie Biało-czerwonych. Powodem absencji była kontuzja, która wyeliminowała go na dłuższy okres. Na obecne zgrupowanie „Zielek” dołączył dopiero we wtorek. Opóźnienie było kontrolowane, bo związane z odpoczynkiem po przegranym przez mediolańczyków finale Ligi Mistrzów. Selekcjoner Michał Probierz zapewnia, że pomocnik Interu jest zdrowy i będzie do jego dyspozycji na spotkanie z Mołdawią. Zdradził także, jaką przewidział dla niego rolę.

Probierz: Zieliński będzie kapitanem

- Zieliński jest w normalnym treningu - powiedział trener Probierz. - Wszystko u niego jest w porządku. Kamil Grosicki zacznie mecz jako kapitan, a później przekaże opaskę Piotrkowi, tak jak to było we wcześniejszych meczach. Piotrek jest brany pod uwagę na spotkanie z Mołdawią - zadeklarował szkoleniowiec polskiej kadry.

Krychowiak i Lato już walnęli setkę

Kto jest przed Zielińskim w klasyfikacji z największą liczbą występów w reprezentacji Polski? Liderem jest Robert Lewandowski (158 występów). Za jego plecami jest Jakub Błaszczykowski (109 występów), a podium zamyka Kamil Glik (103 występy). Michał Żewłakow uzbierał 102 mecze. Jeśli Zieliński zagra z Mołdawią, to zrówna się z Grzegorzem Krychowiakiem i Grzegorzem Lato, którzy rozegrali 100 spotkań w kadrze.

To będzie wyjątkowy moment dla gwiazdy Interu. Piotr Zieliński (31 l.) w towarzyskim meczu z Mołdawią wejdzie do galerii sław polskiego futbolu. Zaliczy bowiem jubileuszowy, setny występ w drużynie narodowej.

