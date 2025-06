Euro 2025: Szeroka kadra Polski. Ewa Pajor i spółka szykują się do mistrzostw Europy

- Czy pojawią się łzy? Zobaczymy - Grosicki, słysząc pytanie o emocje, jakie będą towarzyszyć mu w piątkowy wieczór w „Kotle Czarownic”, trochę… nadrabia miną. Wiadomo, że choć kawał z niego boiskowego zawadiaki, takie chwile kruszą największych twardzieli. Dokładnie tak, jak przydarzyło mu się to niemal równo rok temu, kiedy podczas EURO 2024 ogłaszał decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery.

Grosicki: „Najpiękniejsze momenty w reprezentacji? Ćwierćfinał z Portugalią”

- Jak zaczynam o tym myśleć, od razu chwyta mnie to za serce. Zaczęło bić mocniej, gdy przyjechałem na Stadion Śląski, wszedłem do szatni, na murawę… - „Grosik”, jedna z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych postaci reprezentacji Polski w ostatnich kilkunastu latach, reprezentacyjną karierę zakończy meczem nr 95. na kultowym dla rodzimej piłki obiekcie. To będzie jedna z tych chwil, która zajmie poczesne miejsce w jego przyszłych pamiętnikach…

- Wiele jest pięknych momentów, które przechowuję w pamięci. I tak naprawdę nie potrafię wybrać tego jednego, najważniejszego - mówi Kamil Grosicki. Po czym wylicza kilka obrazków z przeszłości. - Wszystkie awanse na wielkie turnieje. Potem finały mistrzostw świata i EURO, na których miałem okazję grać… Ten najpiękniejszy czas? Może ćwierćfinał ME 2016 z Portugalią, kiedy byliśmy naprawdę blisko, by zagrać w strefie medalowej...

Bereszyński i Skorupski o Grosickim: „Superczłowiek i dusza szatni”

„Grosik” to nie tylko znakomity piłkarz. To również niezrównany twórca atmosfery w reprezentacyjnej szatni, ale i kolega wrażliwy na nastroje innych. „Superczłowiek” – tak jednym słowem określił go Bartosz Bereszyński. „Zawsze starał się każdemu, kto tego potrzebował, pomóc. Dusza szatni” – dodawał w długiej rozmowie z „Super Expressem” Łukasz Skorupski, który reprezentacyjną szatnię dzieli z piłkarzem Pogoni Szczecin od ponad 12 lat.

Grosicki: „Moja rola w kadrze? Zarażać pozytywną energią”

- Zawsze starałem się zarażać innych pozytywną energią – potwierdza Kamil Grosicki. A potem przywołuje własne spojrzenie na reprezentacyjne zaszczyty, ale i obowiązki. - W kadrze mieszają się różne charaktery: jeden jest nieśmiały, drugi lubi pożartować – mówi „Grosik”, wyraźnie czując odpowiedzialność za pogodzenie tych różnic. - Moją rolą jest to, żeby taką nową osobę wprowadzić do grupy; „rozbroić” ją. Tak, by czuła się w naszym gronie dobrze – trzeba przyznać, że kiedy słucha się tych słów doświadczonego skrzydłowego, ciarki chodzą po plecach!

- Bo gry w reprezentacji trzeba się nauczyć – ciągnie wątek zawodnik ze Szczecina. - W klubie pracujesz nad czymś cały sezon, dzień w dzień. W kadrze masz raptem parę dni wspólnych zajęć: trening regeneracyjne, jeden-dwa taktyczne, i już mecz. Nie ma czasu na… błędy. A jeden błąd może kosztować przegrane eliminacje na wielką imprezę.

Grosicki: „Gra z orzełkiem na piersi to zawsze duma!”

W piątek Grosicki z kapitańską opaską wyprowadzi kolegów na murawę Stadionu Śląskiego. - Znów, jak przy każdym występie z orzełkiem, będzie duma! - podkreśla bohater wieczoru. - Najważniejsze zaś, że mogę pożegnać się z kibicami i podziękować im za wszystko, czego doświadczyłem od nich przez te lata gry w kadrze: za wsparcie i za ich uwielbienie, które wielokrotnie mnie niosło – dodaje.

Polska – Mołdawia: kiedy i gdzie oglądać mecz? Bilety w sprzedaży

Początek towarzyskiego meczu Polska – Mołdawia na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie w piątek o godz. 20.45. Bilety wciąż są do nabycia. Transmisja – w TVP 1 i TVP Sport.

