Wzruszające do łez pożegnalne słowa Kamila Grosickiego po zakończeniu kariery w reprezentacji. Łamał mu się głos, mówił prosto z serca

Kamil Grosicki w sumie rozegrał w reprezentacji Polski 94 mecze i strzelił 17 goli. Był uczestnikiem mistrzostw Europy 2012, 2016, 2024 oraz mistrzostw świata 2018 i 2022.

Kamil Grosicki kończy karierę reprezentacyjną

- Jest to piękna, ale też smutna chwila. Przez kilkanaście lat to było dla mnie coś więcej niż mecz. Nadszedł ten dzień. Z wielką dumą mogę ogłosić, że to moje ostatnie zgrupowanie. Marzeniem jest zagrać ostatni mecz w Polsce. Będę rozmawiał o tym z trenerem i prezesem. Chciałbym podziękować kibicom, za to wsparcie. Kolegom z drużyny z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele. Trenerom, z trenerem Nawałką na czele. Prezesowi Kuleszy, Bońkowi, za możiwości bycia w teamie. Dziennikarzom za miłe i krytyczne komentarze – mówił wzruszony Grosicki.

Grosicki przyznał, że o końcu reprezentacyjnej kariery ostatecznie zdecydował w niedzielę, a żonę, Dominikę, poinformował w poniedziałek rano.

- Uznałem, że to będzie dobry moment, żeby powiedzieć, że to koniec. Rano przekazałem żonie informację, że to ten czas. Wielu dowie się dopiero po tej konferencji. Wiem, jak wiele dałem radości mojej rodzinie i bliskim. Rozpoznawalność, jaką uzyskałem, to jest dzięki grze w reprezentacji, a nie grze w klubie. Wczoraj dużo na ten temat rozmyślałem. Chciałem przekazać to drużynie. Trener powiedział, że najlepiej będzie, jak zrobimy to dzisiaj przed treningiem. Patrzyłem w przyszłość, wiedziałem, że to moment, żeby trener tę reprezentację odmłodził jeszcze bardziej – dodał Grosicki, który wspominał też swoje najlepsze momenty w kadrze.

- Przez te kilkanaście lat zawsze z dumą przyjeżdżałem na reprezentację. Dziękuję mojej rodzinie, żonie Dominice, córce Mai. Widzieli jak mocno to przeżywali. Miałem piękną karierę reprezentacyjną. Każdy mecz był dla mnie szczególny, ale mecze na Narodowym, śpiewanie hymnu, bramka w Rumunii, która była jedną z najpiękniejszych w mojej karierze. Ćwierćfinał Euro 2024 z Portugalią – zakończył Grosicki.

Ewidentnie wygląda to na zakończenie kariery w reprezentacji Polski. Kamil Grosicki dziękuję każdemu zawodnikowi po kolei na ostatnim treningu na Euro 2024. @SportSE_pl pic.twitter.com/c4mkSACDLb— Przemysław Ofiara (@przemekofiara) June 24, 2024