Legia Warszawa wciąż bez nowego trenera. Odbyło się tajne spotkanie, wyczekiwanie na decyzję kandydata

Miniony sezon był dla Legii pełen kontrastów. Pod wodzą Goncalo Feio warszawianie triumfowali w Pucharze Polski i dotarli do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W rozgrywkach ligowych spisali się jednak poniżej oczekiwań, kończąc sezon na piątej pozycji. Na początku czerwca klub poinformował o zakończeniu współpracy z portugalskim szkoleniowcem, którego kontrakt nie został przedłużony.

Szpilewski sondowany od dawna

Od kilku tygodni wiadomo, że jednym z głównych kandydatów do objęcia zespołu jest Aleksiej Szpilewski. 37-letni Białorusin od lutego 2022 roku prowadzi cypryjski Aris Limassol, z którym w sezonie 2022/23 zdobył mistrzostwo kraju.

Szpilewski niedawno odwiedził Warszawę, gdzie spotkał się z dyrektorem sportowym Legii, Michałem Żewłakowem, oraz doradcą zarządu Fredim Bobiciem. Mimo tych rozmów stołeczny klub nie potwierdził jeszcze porozumienia z trenerem.

Spotkanie z Vukoviciem

W piątek pojawiły się informacje o kolejnym spotkaniu – tym razem Żewłakowa z byłym szkoleniowcem Legii, Aleksandarem Vukoviciem. Według ustaleń Tomasza Włodarczyka z Meczyków, Serb nie jest jednak aktualnym faworytem do objęcia posady, choć sam wyraził gotowość do powrotu na Łazienkowską.

Legia konsekwentnie dąży do zatrudnienia trenera zagranicznego. Klub przedstawił oficjalną ofertę Szpilewskiemu, jednak Białorusin rozważa także inne, międzynarodowe propozycje. Decydujący ruch należy teraz do niego. Równolegle Żewłakow sonduje alternatywne rozwiązania, stąd m.in. spotkanie z Vukoviciem, choć na tym etapie są to jedynie wstępne rozmowy, a nie formalne negocjacje.

Kibice Legii z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie. Wszystko wskazuje na to, że kluczowe decyzje zapadną w najbliższych dniach.