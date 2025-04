Wielka walka Oleksandra Usyka potwierdzona! Znów może zostać niekwestionowanym mistrzem świata

Michał Cieślak zawalczy o mistrzostwo świata! Zmierzy się z legendą. Do trzech razy sztuka?

Bokserski mistrz świata wagi ciężkiej Ukrainiec Oleksandr Usyk zmierzy się z Brytyjczykiem Danielem Dubois w walce unifikacyjnej o pasy czterech federacji, która odbędzie się w sobotę, 19 lipca na stadionie Wembley w Londynie - ogłosili organizatorzy. 38-letni ukraiński pięściarz, niepokonany w 23 walkach na zawodowym ringu, w 2024 roku został pierwszym od prawie 25 lat niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, łącząc pasy IBF, WBC, WBA oraz WBO po zwycięstwie z Tysonem Furym. Później został jednak pozbawiony tego pierwszego tytułu, który trafił w ręce Dubois.

Kiedy walka Usyk - Dubois 2?

Teraz już 19 lipca na Wembley Usyk spróbuje odzyskać pas federacji IBF, należący obecnie do jego byłego rywala. Właśnie z Dubois Ukrainiec wygrał w sierpniu 2023 roku we Wrocławiu przez nokaut w dziewiątej rundzie, choć nie brakowało wtedy kontrowersji. Brytyjczyk naruszył Usyka jednym z ciosów, ale sędzia ocenił to uderzenie jako nielegalne poniżej pasa.

"Powinienem wygrać pierwszą walkę, ale uniemożliwiła mi to decyzja sędziego. Więc tym razem nie popełnię błędu, przed moimi kibicami, na stadionie narodowym i w moim rodzinnym mieście" – skomentował brytyjski mistrz wagi ciężkiej.

"Jestem teraz lepszym i bardziej niebezpiecznym zawodnikiem, a Usyk przekona się o tym sam 19 lipca" - dodał Dubois.

Usyk i stracone mistrzostwo IBF

Przypomnijmy, że po pierwszym zwycięstwie z Furym to Usyk był mistrzem IBF. Zwakował jednak ten tytuł, aby stoczyć rewanż z "Królem Cyganów", zamiast obligatoryjnej walki z pretendentem IBF, którym był Dubois. Ten z tymczasowego mistrza stał się wtedy regularnym czempionem i ma już za sobą jedną obronę tytułu. We wrześniu zeszłego roku znokautował swojego rodaka i byłego mistrza, Anthony'ego Joshuę.