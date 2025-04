Polski pięściarz z wielkim zwycięstwem w Wielkanoc w Rijadzie! Nie zostawił żadnych złudzeń. Piotr Łącz wygrywa w WBC Boxing Grand Prix

W Paryżu podważali jej płeć, a teraz czeka ją wielka zmiana. Imane Khelif powiedziała to głośno

Wielkanoc to zawsze czas odpoczynku czy kontaktu z bliskimi. Niestety, nie dla wszystkich! Wielu sportowców na całym świecie rywalizuje czy to w piłce nożnej czy innych dyscyplinach. Wśród nich jest także polski pięściarz Piotr Łącz, który otrzymał ogromną szansę pokazania się przed całym światem. W Rijadzie rozpoczęła się pierwsza runda turnieju WBC Boxing Grand Prix. Łącz rozprawił się na start imprezy z Michaelem Pirottonem.

Belg do tej pory mógł popisać się nieskazitelnym bilansem 10 zwycięstw i 0 porażek. Młody Polak w ringu okazał się zdecydowanie lepszy. Sędziowie po sześciu rundach walki nie mieli żadnych wątpliwości, kto zasłużył na zwycięstwo. Na wszystkich kartach sędziowskich pojawił się dokładnie ten sam wynik – 5 rund wygranych przez Polaka, jedna przez Belga.

❗ Piotr Łącz wygrywa z Michaelem Pirrotinem w 1. rundzie turnieju WBC wagi ciężkiej. Po 6 rundach 59-55, 59-55, 59-55. Dominacja Polaka. pic.twitter.com/WVNostpiX5— Michał Koper (@MichalKoperBoks) April 20, 2025

Piotr Łącz o udziale w wielkim turnieju WBC w wadze ciężkiej

Polski pięściarz zameldował się w drugiej rundzie turnieju WBC Boxing Grand Prix. Piotr Łącz w przypadku kolejnych wygranych może stoczyć aż pięć pojedynków w dwanaście miesięcy. Dokładnie tyle trwa cały projekt przygotowany przez wielką, światową federację WBC.

Patrząc na zawodników to niektórzy, to są naprawdę kozaki. Pieniądze nie są jakoś mega duże, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. To może być fajne doświadczenie, bo zostałem aktywny i zrobię pięć walk w ciągu roku, oczywiście jak zakładamy, że wygrywam. Ciesze się, że mogę pokazać się na międzynarodowej arenie – powiedział Piotr Łącz w rozmowie z TVP Sport.

Piotr Łącz może pochwalić się bilansem trzynastu zwycięstw i zerem porażek. W rankingu BoxRec pozwala mu to plasować się na 71. miejscu w kategorii ciężkiej.