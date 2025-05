GROMDA 21: Wielki triumf Polski z Niemcami w ringowej wojnie w Pionkach! Brutalna lekcja

GROMDA 21: Polacy rozgromili Niemców! Brutalna lekcja walk na gołe pięści

To była brutalna lekcja walk na gołe pięści. Podczas gali GROMDA 21 w Pionkach doszło do konfrontacji Polska kontra Reszta Świata. W jej ramach doszło do meczu Polska - Niemcy. Biało-czerwonych reprezentowali Daniel "Piasek" Piaskowski, Marek "Kanarek" Antosiewicz, Mateusz "Ziomuś" Ziomek i Paweł "Lisek" Lisiecki.

Już od pierwszego pojedynku Biało-czerwoni dominowali nad przeciwnikami. Paweł "Lisek" Lisiecki rozbił "Operatora" już w drugiej rundzie. Mimo podejrzenia kontuzji, Lisiecki bił się dalej i w kolejnej odsłonie rozprawił się ze swoim rywalem. Więcej problemów miał Ziomek, który był liczony w walce z "Rostockiem" i mimo rozcięcia zdołał potężnym prawym powalić go na deski. Niemiec chciał walczyć, ale był zbyt zamroczony, by kontynuować starcie.

Marek "Kanarek" Antosiewicz rozprawił się z Saschą "Hamburgiem" Valenticiem już w pierwszej rundzie, a dzieła zniszczenia dokończył Daniel "Piasek" Piaskowski, który pokonał zwycięzcę turnieju GROMDA 12 Daniel "Piasek" Piaskowski.

Kto walczy w walce wieczoru gali GROMDA 21?

Głównym pojedynkiem gali GROMDA 21 będzie starcie Bartłomieja "Balboy" Domalika, który zmierzy się z Wasylem Hałyczem. To starcie dwóch byłych rywali Mateusza "Don Diego" Kubiszyna, który jest mistrzem organizacji.

Galę GROMDA 21 można oglądać jedynie w systemie PPV na GROMDA.tv.