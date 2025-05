Brutalny nokaut na GROMDA 21! Prawy cios zgasił światło. Fenomenalne uderzenie jak piorunem [WIDEO]

GROMDA 21: Brutalny nokaut w pierwszym pojedynku

"Nie ma miękkiej gry" - to hasło od samego początku towarzyszy galom walk na gołe pięści GROMDA. Organizacja Mariusza Grabowskiego wprowadziła na salony pierwotną rozrywkę w formie pojedynków bokserskich bez rękawic. W pierwszym pojedynku gali GROMDA 21 doszło do brutalnego nokautu.

Starcie zaczęło się od powolnego prowadzenia Denisa Romka, ale w połowie pierwszej rundy do głosu zaczął dochodzić Cybiński. W kolejnej wymianie tuż po upływie pierwszej minuty "Romuś" trafił swojego przeciwnika potężnym prawym sierpowym, który ściął z nóg "Cyca".

Adam Cybiński otrzymał dużo czasu na to, by podnieść się z desek, ale, niestety, ta sztuka mu się nie udała. Jeszcze przez dłuższy czas "Cycu" dochodził do siebie, ale na szczęście stanął na nogach do werdyktu.

Nokaut w pierwszej rundzie na otwarcie Gromdy 21. #GROMDA21 pic.twitter.com/qOeBbRwlfP— Adrian Szymański (@adrians_mma) May 30, 2025

Kto walczy w walce wieczoru gali GROMDA 21?

Głównym pojedynkiem gali GROMDA 21 będzie starcie Bartłomieja "Balboy" Domalika, który zmierzy się z Wasylem Hałyczem. To starcie dwóch byłych rywali Mateusza "Don Diego" Kubiszyna, który jest mistrzem organizacji.

Galę GROMDA 21 można oglądać jedynie w systemie PPV na GROMDA.tv.

