Gromda 21 Karta walk. Sprawdź, jaka jest kolejność walk na gali Gromda 21, kto walczy?

Gromda 21: Kolejność walk. Kto walczy na gali Gromda 21 dzisiaj 30.05.2025?

Gala Gromda 21 będzie wyjątkowa. Do tej pory fani byli przyzwyczajeni, że na galach Gromdy zobaczą tradycyjny turniej, który wyłania mistrza danego wydarzenia, który później może piąć się w górę, rywalizując z innymi mistrzami poprzednich turniejów, by w końcu dostąpić zaszczytu walki o pas mistrza, który nieprzerwanie dzierży Matuesz „Don Diego” Kubiszyn. Tym razem jednak turnieju nie zobaczymy, zamiast niego będziemy mieli w zasadzie same superfighty, jednak część z nich będzie pogrupowana w większą rywalizację Polska vs reszta świata. W części Polska Siła vs Ekipa Niemiecka zobaczymy cztery walki, natomiast w starciu Polska Siła vs Black Power zobaczymy dwa starcia. Oprócz tego tradycyjne superfighty, z których najciekawiej zapowiada się chyba starcie weteranów – Grzegorza „Fizola” Siwego z Piotrem „Capo” Półchłopkiem.

Oczywiście, najważniejsza walką tego wieczora będzie starcie Bartłomieja „Balboy” Domalika z Vasylem „Vasylem” Halychem. Domalik chce po raz trzeci rzucić wyzwanie „Don Diego” i w końcu odebrać mu pas, ale wcześniej musi poradzić sobie z innym weteranem walk na gołe pięści rodem z Ukrainy. – Kompletny zawodnik, potrafiący boksować. Bez dwóch zdań czołówka Gromdy. Ale z trenerem znaleźliśmy jego słabe strony, które postaram się wykorzystać. Wszystko po to, by odnieść zwycięstwo – ocenia przeciwnika „Balboa” w rozmowie z „Super Expressem”.

Balboa przed walką z Vasylem na Gromda 21: Czuję, że sędzia szybko ogłosi werdykt

Gromda 21 KARTA WALK:

Walka wieczoru:

Vasyl Halych vs. Bartłomiej „Balboa” Domalik

Polska Siła vs. Reszta Świata:

Polska Siła vs. Ekipa Niemiecka:

Paweł „Lisek” Lisiecki vs. Operator

Daniel „Piasek” Piaskowski vs. Dustin „Taeddy” Rabiega

Mateusz „Ziomuś” Ziomek vs. Michel „Rostock” Dietze

Marek „Kanarek” Antosiewicz vs. Sascha „Hamburg” Valentić

Polska Siła vs. Black Power:

Damian „Góral” Górski vs. Fifen „HeavyHeart” Arami Gbeyi vs

Marcin „Wasyl” Wasilewski vs. Randy „Kofi King” Randayn

Superfighty: