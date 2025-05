Co za walka!

„Diablo” Włodarczyk rozpłakał się po walce o pas! Dramatyczne wyznanie, tuż przed nią trafił do szpitala

co będzie dalej?

- Co dla ciebie oznacza hasło gali, czyli "Polska siła"?

Bartłomiej "Balboa" Domalik: - "Polska siła", a więc pokażemy kto jest najlepszy w tej grze. Nie mam wątpliwości, kto!

- To będzie najbrutalniejsza walka w 5-letniej historii Gromdy?

- Myślę, że nie. Ale trzeba być czujnym – zwracam się do kibiców, bo raczej do piątej rundy nie potrwa. Bądźcie gotowi na świetny, szybki pojedynek. Oczywiście będę gotowy na bardzo długi, czuję jednak, że sędzia szybko ogłosi werdykt.

Don Diego obronił pas mistrzowski. Balboa pokonany w czwartej rundzie! Hiru zwycięzcą turnieju GROMDY

- Do ringu wejdą zawodnicy z miejsc 2-3 w rankingu, więc stawka wydaje się oczywista.

- Jasne, to żadna tajemnica, walczymy w eliminatorze do pasa Gromdy. To taka naturalna kolei rzeczy.

- Będziesz dążył do trzeciej walki mistrzowskiej z Mateuszem Kubiszynem?

- Taki jest mój cel od początku przygody w Gromdzie – wywalczenie tytułu. Raz i drugi powinęła mi się noga, jednak nic się w mojej głowie nie zmieniło. Jestem ambitnym zawodnikiem i dalej będę dążył do zdobycia pasa. Ale najpierw jest walka z "Vasylem", zatem to kolejny przystanek na mojej drodze.

- Do trzech razy sztuka? Dziś miałbyś sposób na "Don Diego"?

- Z pewnością inaczej bym walczył, dużo zmienił. Jestem dobrej myśli, pod skrzydłami trenera Piotra Wilczewskiego zmieniam się i rozwijam.

- Jakim rywalem jest Wasyl Hałycz?

- Kompletny zawodnik, potrafiący boksować. Bez dwóch zdań czołówka Gromdy. Ale z trenerem znaleźliśmy jego słabe strony, które postaram się wykorzystać. Wszystko po to, by odnieść zwycięstwo.

- Z kim przygotowujesz się w Dzierżoniowie?

- Na miejscowej sali jest mnóstwo świetnych zawodników, nie wszystkich sposób wymienić. Ale wspomnę o kilku topowych, jak Mateusz Masternak, Mariusz Wach, Rafał Wołczecki. Wszystkim dziękuję za wspólną pracę.

- Kto stylem boksowania przypomina "Vasyla"?

- Z pewnością taką osobą jest Oskar Wierzejski, pięściarz znany z występów na galach Tymexu. Bardzo dobry zawodnik.

Okropne obrażenia Balboy po wyniszczającej wojnie w ringu GROMDA! Konieczna będzie operacja po walce z Don Diego

- Żadnego kolejnego eliminatora nie będzie?

- Nie, nie, nie muszę nic nikomu ani sobie udowadniać. Jestem już gotowy na wygraną w walce o pas. W pierwszym i drugim pojedynku z Mateuszem też miałem swoje momenty i walka mogła pójść w drugą stronę. Chyba zabrakło trochę chłodnej głowy. Ale to już przeszłość, w tym momencie czuję się przygotowany na zdobycia pasa.

- Z ukraińskim przeciwnikami rywalizowałeś, ale w kickboxingu.

- Jestem na plusie, bilans 2-1 w K-1. Wygrałem na Pucharze Świata w Rimini i we Lwowie, a przegrałem w Mysłowicach.