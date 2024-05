i Autor: Gromda

Gromda 17

GROMDA 17 Don Diego - Balboa Relacja NA ŻYWO WYNIK Gala GROMDA 17 walki na gołe pięści

Gdy na karcie walk pojawia się Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, czy Bartłomiej "Balboa" Domalik można szykować się na wielkie emocje. "Don Diego" to pierwszy mistrz federacji GROMDY. Na 13. edycji federacja doszło do starcia obu i do tej pory wspomina się do znakomite widowisko. Po roku ponownie dojdzie do pojedynku, a kibice liczą na co najmniej powtórkę z poprzedniej walki.