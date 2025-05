i Autor: GROMDA/ Materiały prasowe, Materiały prasowe Mateusz "Don Diego" Kubiszyn

Roczny urlop

Don Diego podjął kluczową decyzję. Ogromne zmiany w jego życiu. Klamka zapadła

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn to niekwestionowany gwiazdor federacji Gromda. 33-latek oprócz zamiłowań do sportów walki i wchodzenia do oktagonu, ringu łączy to z pracą w Państwowej Straży Pożarnej. "Don Diego" za pomocą mediów społecznościowych poinformował, że w jego życiu dojdzie do ważnej zmiany. Zawodnik Gromdy przechodzi na roczny urlop.