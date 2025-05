Gromda 21 RELACJA NA ŻYWO. Nowa formuła podbije serca fanów Gromdy? Czas na Gromda 21 [WYNIKI LIVE]

To już 20 lat

Gromda 21: Karta walk i wyniki:

Walka wieczoru:

Vasyl Halych vs. Bartłomiej „Balboa” Domalik

Polska Siła vs. Reszta Świata:

Polska Siła vs. Ekipa Niemiecka:

Paweł „Lisek” Lisiecki vs. Operator

Daniel „Piasek” Piaskowski vs. Dustin „Taeddy” Rabiega

Mateusz „Ziomuś” Ziomek vs. Michel „Rostock” Dietze

Marek „Kanarek” Antosiewicz vs. Sascha „Hamburg” Valentić

Polska Siła vs. Black Power:

Damian „Góral” Górski vs. Fifen „HeavyHeart” Arami Gbeyi vs

Marcin „Wasyl” Wasilewski vs. Randy „Kofi King” Randayn

Superfighty:

Denis „Romuś” Romek vs. Adam „Cycu” Cybiński

Herman vs. Esior

Błażej „Bambo” Bahar vs. Adam „Ziomek” Ziomek

Grzegorz „Fizol” Siwy vs. Piotr „Capo” Półchłopek

Na żywo GROMDA 21 Przypominamy, że dzisiaj nie będzie turnieju, a w zasadzie same superfighty, jednak część z nich odbędzie się w ramach rywalizacji Polska vs reszta świata. Zaczynamy galę Gromda 21! Przed nami najpierw oczywiście studio. Witamy w relacji na żywo z gali GROMDA 21! Start gali o godzinie 20:00, bądźcie z nami!

Gromda 21 Relacja i wyniki na żywo dzisiaj 30.05.2025

Gale Gromda wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem rzeszy wiernych fanów, którzy lubują się w brutalnych starciach. Walki na gołe pięści to z pewnością nie jest rozrywka dla każdego widza, ale fakt, ze już tyle czasu Gromda utrzymuje się na rynku pokazuje, że jest zapotrzebowanie na takie widowisko. Ale żeby utrzymać widza przy sobie, nie wystarczy robić ciągle tego samego i z podobnego założenia wyszli włodarze federacji. Na gali Gromda 21, która odbędzie się już w piątek, 30 maja, zamiast tradycyjnego turnieju zobaczymy rywalizację Polska vs reszta świata, w której nasi rodzimi zawodnicy będą mierzyć się z zawodnikami z całego globu. Oprócz tego oczywiście kilka superfightów, a wszystko zwieńczy walka „Balboa” vs „Vasyl”.

Balboa przed walką z Vasylem na Gromda 21: Czuję, że sędzia szybko ogłosi werdykt

„Balboa” już dwa razy walczył o mistrzostwo Gromdy przeciwko „Don Diego” i dwa razy przegrał. Jego cel zdobycia pasa pozostał jednak niezmienny. – Taki jest mój cel od początku przygody w Gromdzie – wywalczenie tytułu. Raz i drugi powinęła mi się noga, jednak nic się w mojej głowie nie zmieniło. Jestem ambitnym zawodnikiem i dalej będę dążył do zdobycia pasa. Ale najpierw jest walka z "Vasylem", zatem to kolejny przystanek na mojej drodze – powiedział Bartłomiej Domalik w rozmowie z „Super Expressem”.