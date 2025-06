Iga Świątek - Jelena Rybakina RELACJA NA ŻYWO i WYNIK meczu w Roland Garros

Iga Świątek i Jelena Rybakina w 4. rundzie Roland Garros zagrają ze sobą już po raz dziewiąty i to licząc tylko seniorskie występy. Bilans tej rywalizacji to 4-4. Długonoga tenisistki z Moskwy długo była prawdziwą zmorą naszej tenisistki. W 2023 roku pokonała Polkę trzy razy. Ostatnio dwukrotnie górą była jednak nasza tenisistka. Na otwarcie tego sezonu Świątek ograła Rybakinę po świetnym meczu w United Cup. Wygrała 7:6, 6:4. Polka pokonała Kazaszkę również w Dausze - 6:2, 7:5. Co ciekawe, Świątek nigdy nie pokonała Rybakiny na mączce. Zmierzyły się na niej dwa razy - w Stuttgarcie i Rzymie. Oba te pojedynki wygrała Jelena.

- Oczywiście ona czuje się bardzo komfortowo na tych kortach, ale myślę, że każdy dzień i każdy mecz jest inny - powiedziała Jelena Rybakina przed dzisiejszym meczem z Igą Świątek. - Będę starała się skupić głównie na sobie. Grałyśmy ze sobą wiele razy, więc wiem, co robić i jak z nią grać. Zobaczymy, jak mi się pójdzie, ale na pewno dam z siebie wszystko. Trudno gra się przeciwko Idze na mączce, ona naprawdę dobrze podkręca piłkę i ma niesamowitą intensywność na korcie, więc to nie jest łatwe. Stuttgart to szczególny turniej, ponieważ jest halowy, a mączka też jest inna. W Rzymie też były inne warunki, więc nie mogę traktować tego, jakby wszystko było takie samo. To trudna przeciwniczka, gra naprawdę dobrze, świetnie porusza się po korcie, więc to będzie trudne wyzwanie.

Świątek - Rybakina RELACJA NA ŻYWO z Roland Garros

Iga Świątek zna Jelenę Rybakinę bardzo dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Atuty wysokiej tenisistki (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Jak na słuszny wzrost, dobrze się porusza. Kiedy jest w formie, imponuje też mocną psychiką, grając dobrze w kluczowych momentach i nie dając się ponieść emocjom. Największy sukces tenisistki pochodzącej z Rosji to oczywiście spektakularny triumf w Wimbledonie 2022.

O Jelenie Rybakinie dużo się ostatnio mówi w kontekście jej toksycznej relacji z trenerem Stefano Vukovem, który jest oskarżany o maltretowanie psychiczne tenisistki. WTA Tour po przeprowadzonym dochodzeniu podtrzymał jego zawieszenie. Rybakina broni Vukova i zdradziła, że wciąż trenują razem między turniejami. Kazaszka w tym sezonie wpadła w wyraźny dołek formy i mówiło się, że powodem gorszej formy była właśnie ta toksyczna relacja. Wypadła z Top-10 (obecnie nr 11), ale ostatnio prezentowała się wyraźnie lepiej. Przed Roland Garros wygrała turniej WTA 500 w Strasburgu.