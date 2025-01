Iga Świątek - Jelena Rybakina RELACJA NA ŻYWO WYNIK United Cup Polska - Kazachstan

Na żywo Iga Świątek - Jelena Rybakina 40-30 Iga ma breakpointa 30-30 Teraz kluczowy był precyzyjny return Igi, który zaskoczył rywalkę 15-30 Return Igi w siatkę 15-15 Pewny smecz Rybakiny po za krótkim lobie Świątek 15-0 Świetny return Polki 7:6, 1:1 Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Igi, wygrany do zera 40-0 Iga bombardowała Jelenę i w końcu trafiła nie do obrony 30-0 Bardzo dobry serwis Igi 15-0 Niecelny return Rybakiny 7:6, 0:1 Gem Rybakina. Iga miała breakpointa, ale Rybakina w swoim stylu wybroniła się świetnym serwisem Przewaga - Rybakina 40-40 Mocny smecz Rybakiny po dobrym serwisie 40-30 Błąd Rybakiny. Iga ma szansę na przełamanie 30-30 30-15 Świetne zagranie Igi 15-15 Początek drugiego seta. Serwuje Rybakina Rybakina korzysta z przerwy toaletowej 7:6 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka odrobiła w nim straty i czwartą piłkę setową już wykorzystała 7-5 JAZDAAAAA!!! BŁĄD RYBAKINY! IGA ŚWIĄTEK WYGRYWA SETA 6-5 Mały aut po zagraniu Polki 6-4 Iga ma piłki setowe! 5-4 Niecelny return Rybakiny. Pierwszy punkt w tym tie-breaku wygrany przez serwującą 4-4 Autowy forhend Igi 4-3 Niesamowita kontra Świątek, ale też nie popisała się przy siatce Rybakina 3-3 Wszystkie punkty w tie-breaku przegrane przez serwujące... 2-3 Błąd Igi po kolejnym dobrym returnie rywalki 2-2 Co za return Rybakiny! 2-1 Błąd Rybakiny i serwuje teraz Świątek 1-1 Świetny forhend Igi, kluczowy był tu dobry return 0-1 Iga zaczyna od błędu 6:6 Gem Rybakina. Przed nami TIE-BREAK Przewaga - Rybakina. Iga miała inicjatywę, ale zagrała w aut Kolejna równowaga Przewaga - Rybakina. Nieczyste uderzenie Igi, ramą rakiety Równowaga. Iga popisała się teraz niesamowitą szybkością Przewaga - Rybakina Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Rybakiny Przewaga - Rybakina Równowaga. Minimalnie niecelny forhend Igi. Szkoda... Iga ma znów piłkę setową po dobrym returnie Równowaga Przewaga - Rybakina. Niesamowita wymiana. Na koniec niestety niecelny wolej Igi Równowaga. Dobry serwis Rybakliny Iga ma piłkę setową! 40-40 Ale wymiana! Na koniec błąd Rybakiny 30-40 Błąd Jeleny, zagrała w siatkę po returnie Igi 15-40 Pewny wolej Rybakiny 15-30 Niecelny forhend Świątek 15-15 Ciekawa wymiana po crossie. Pierwsza pomyliła się Rybakina 0-15 Potężny serwis Rybakiny 6:5 Gem Świątek. Coraz lepiej gra Iga. Teraz skończyła gema pięknym forhendem. Polka wychodzi na prowadzenie 40-0 Bardzo niecelny return Rybakiny 30-0 Kolejny błąd tenisistki z Moskwy 15-0 Autowy bekhend Rybakiny 5:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! JAZDA! Iga przełamuje podanie Rybakiny! Na koniec znów szybka wymiana i tym razem błąd rywalki Kapitalny forhend Igi i jest kolejna szansa na przełamanie Równowaga. Szybka wymiana, na koniec niestety błąd Polki Iga znów ma breakpointa po błędzie rywalki 40-40 Mocny serwis Rybakiny 40-30 Oj szkoda... Minimalny aut po returnie Polki 40-15 Iga ma breakpointy! 30-15 Dobry return Polki i wymuszony błąd rywalki 15-15 Świetny forhend Rybakiny zagrany w pełnym biegu 15-0 Nieudany wolej Rybakiny po sprytnym zagraniu Świątek 4:5 Gem Świątek. Iga obroniła podanie po grze na przewagi. Za chwilę ostatnia szansa na uratowanie tego seta Przewaga - Świątek 40-40 Po zagraniu Igi piłka zatańczyła na taśmie i wróciła na stronę Polki 40-30 Pewny forhend mistrzyni Roland Garros 30-30 Niecelny bekhend Igi. Sporo błędów popełnia. Rywalka jest solidniejsza 30-15 Mocny serwis Igi na ciało rywalki 15-15 Dobry serwis Polki 0-15 Błąd Igi po dobrym returnie rywalki 3:5 Gem Rybakina. Tenisistka z Moskwy nie zwalnia tempa. Pewnie obroniła serwis 15-40 Iga pod presją zagrała w siatkę 15-30 Błąd reprezentantki Kazachstanu 0-30 Mocny smecz Rybakiny po koźle. Znów był świetny serwis 0-15 Pewny forhend Rybakiny po dobrym serwisie 3:4 Gem Świątek. Iga na koniec dobrze zaserwowała. Obroniła podanie, łapiąc kontakt z rywalką, ale przewaga przełamania po stronie Rybakiny 40-30 Autowy forhend Igi po mocnym returnie rywalki 40-15 Forhendowy błąd Polki 40-0 Rybakina zagrała mocno ale w siatkę 30-0 Znów błąd tenisistki z Moskwy 15-0 Autowy forhend Rybakiny 2:4 Gem Rybakina. Na koniec niecelny forhend Polki 15-40 Skuteczny drive-volley Rybakiny 15-30 Niecelny slajs Świątek 15-15 Ładna akcja Polki, bekhend po crossie 0-15 Agresywny bekhend Rybakiny po dobrym serwisie 2:3 Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga prowadziła w nim 40-15, ale potem popełniała błędy. W ostatniej akcji po returnie rywalki zagrała w siatkę Autowy forhend Igi i jest już breakpoint 40-40 Podwójny błąd serwisowy Polki 40-30 Iga zagrała w siatkę 40-15 Ładny bekhend Igi 30-15 Rybakina przejęła inicjatywę i skończyła punkt mocnym uderzeniem 30-0 Znów świetny pierwszy serwis 15-0 Dobry serwis Polki 2:2 Gem Rybakina. Na koniec znów potężny serwis tenisistki z Moskwy 15-40 Mocny serwis Rybakiny 15-30 Niecelny return Igi 15-15 Potężny forhend Rybakiny po dobrym serwisie 15-0 Pewny wolej Polki Iga poprosiła o rakietę z mocniejszym naciągiem i już jej ją dostarczono 2:1 Gem Świątek. Iga dopiero w ostatnim punkcie trafiła pierwszym podaniem. Ważne, że udało się serwis obronić 40-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek 40-15 Efektowna wymiana. Na koniec wymuszony błąd Rybakiny 30-15 Bardzo niecelny bekhend Polki. Nie trafia niestety pierwszym podaniem 30-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki 15-0 Rybakina pod presją zagrała za końcową linię 1:1 Gem Rybakina. Mamy już remis 15-40 Agresywny bekhend Polki 0-40 Iga znów zagrała za końcową linię 0-30 A teraz autowy bekhend 0-15 Niecelny forhend Igi 1:0 Gem Świątek. Iga wygrała gema otwarcia do zera, bardzo pewnie 40-0 Dobry serwis Igi, minimalnie niecelny return Jeleny 30-0 Świetny forhend Polki 15-0 Autowy return Rybakiny GRAMY! Serwuje Iga Świątek Na prawym udzie Polki duży bandaż. To pokłosie kłopotów w poprzednim meczu Trwa rozgrzewka Iga wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Polaka zacznie Iga Świątek i Jelena Rybakina są już na korcie A Hubi masterclass 🙌@HubertHurkacz defeats Shevchenko for Team Poland to take the 1-0 lead🇵🇱#UnitedCup pic.twitter.com/BiYsfotpAS — United Cup (@UnitedCupTennis) January 4, 2025 Po zwycięstwie Huberta Hurkacz nad Aleksandrem Szewczenką (6:3, 6:2) Iga Świątek może przypieczętować awans Polaków do finału Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale United Cup Polska - Kazachstan. Początek po zakończeniu spotkania Huberta Hurkacza

Odśwież relację

Iga Świątek już dzisiaj zagra w z Jeleną Rybakiną w półfinale United Cup, w którym Polska mierzy się z Kazachstanem. Polka i urodzona w Moskwie reprezentantka Kazachstanu w seniorskim tourze zagrają ze sobą już po raz siódmy. Bilans tej rywalizacji to 4-2 dla Rybakiny, która długo była prawdziwą zmorą naszej tenisistki i w 2023 roku pokonała Polkę trzy razy. Iga Świątek najpierw uległa reprezentantce Kazachstanu 4:6, 4:6 w 4. rundzie Australian Open, a potem 2:6, 2:6 w półfinale Indian Wells. Na koniec był dramatyczny mecz w Rzymie, rozgrywany w deszczu i bardzo późno wieczorem. Polka przy stanie 6:2, 6:7, 2:2 skreczowała z powodu kontuzji. W poprzednim sezonie Świątek pokonała Rybakinę 7:6, 6;2 w finale turnieju WTA w Dausze, ale uległa jej 3:6, 6:4, 3:6 na mączce w Stuttgarcie. Niedawno ograła ją za to w pokazówce w Abu Zabi. Rybakina jest praktycznie Rosjanką. Do 2018 r. reprezentowała Rosję, a potem Kazachstan obiecał jej wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa.

Iga Świątek - Jelena Rybakina NA ŻYWO Relacja LIVE WYNIK meczu United Cup

Iga Świątek zna Jelenę Rybakinę bardzo dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Atuty wysokiej i długonogiej tenisistki (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. - Pamiętam, że grałyśmy ze sobą jako juniorki w fiale Trofeo Bonfiglio na mączce. Przegrałam. Byłam strasznie zestresowana, że w internecie leciała transmisja na żywo i po prostu nie mogłam się przez to skupić. W tej chwili wydaje się to surrealistyczne. Ale myślałam sobie: "nie wiem, kto mnie obserwuje. To internet. To jest ogromne" - wspominała ze śmiechem Iga Świątek.