Iga Świątek - Jelena Rybakina RELACJA NA ŻYWO ONLINE Półfinał Indian Wells Iga Świątek - Rybakina NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj

Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale Indian Wells. Początek spotkania po godzinie 2 w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu

Iga Świątek już dzisiaj po godzinie 2 w nocy zagra Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju WTA w Indian Wells. To pojedynek mistrzyni Roland Garros i US Open (Świątek) z mistrzynią Wimbledonu (Rybakina). A dla naszej tenisistki okazja do rewanżu za przykrą porażkę w styczniowym Australian Open, w którym reprezentantka Kazachstanu ograła Polkę 6:4, 6:4 już w 4. rundzie. Atuty wysokiej i długonogiej Rybakiny to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i płaskie uderzenia z głębi kortu. Iga musi rozbroić jej bomby. - Nie chcę myśleć o tamtym przegranym meczu. Wiem, co wtedy zrobiłam źle. Nie byłam wtedy dobrze nastawiona mentalnie. Teraz będzie inne spotkanie - powiedziała Iga Świątek

Iga Świątek i Jelena Rybakina dobrze się znają jeszcze z czasów juniorskich. Urodzona w Moskwie tenisistka reprezentuje Kazachstan, ale jest praktycznie Rosjanką. Do 2018 r. reprezentowała Rosję, a potem Kazachstan złożył jej propozycję. Obiecał wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu, bo rosyjscy tenisiści byli wtedy wykluczeni z rywalizacji. - To na pewno będzie inny mecz niż ten w Australii. Na pewno będzie to ciężkie spotkanie - mówi Rybakina przed meczem z Igą Świątek. - Iga to wielka wojowniczka, bardzo dobrze porusza się po korcie. Myślę, że fizycznie jest obecnie jedną z najlepszych zawodniczek w tourze. Nie jest łatwo grać przeciwko niej, ponieważ czujesz, że każdy punkt będzie trudny do wygrania. Jest też bardzo solidna. W Australii nie miałem nic do stracenia. Jest numerem 1, więc to ona grała pod presją. Miałam wtedy dobry plan, wiedziałem jak mam grać i poszło mi dobrze. Zobaczymy więc, jak będzie teraz, ale myślę, że oczywiście mam szanse - dodała Rybakina.

Broniąca tytułu Iga Świątek w ćwierćfinale Indian Wells pokonała 6:2, 6:3 Rumunkę Soranę Cirsteę. Mocno serwująca Jelena Rybakina ograła 7:6, 2:6, 6:4 Czeszkę Karolinę Muchovą i nie był to najlepszy mecz w jej wykonaniu. Iga Świątek ostatni mecz z Jeleną Rybakiną przegrała i ma okazję do rewanżu. - Wiem, jak dobry tenis potrafi grać Jelena, poczułam to na swojej rakiecie - mówi Świątek przed dzisiejszym meczem z Rybakiną, która przegrała też z Rybakiną pod koniec 2022 r. w pokazówce w Dubaju. Wcześniej Polka pokonała reprezentantkę Kazachstanu 7:6, 6:2 w Ostrawie w 2021 r. Rybakina w rankingu WTA zajmuje 10. miejsce, a byłaby jeszcze wyżej, gdyby nie kontrowersyjna decyzja o braku punktów w londyńskim Szlemie.

Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Indian Wells, ogrywając w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni w Indian Wells tytułu. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - powiedziała Iga Świątek, która w Indian Wells zarobiła już dużo pieniędzy.

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA w Indian Wells zostanie rozegrany w nocy piątku na sobotę 17-18 marca. Początek półfinału Igi Świątek z Jeleną Rybakiną po godz. 2 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Rybakina w Indian Wells.