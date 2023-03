Kibice Igi Świątek martwią się o jej zdrowie! Niepokojące gesty w czasie meczu [WIDEO]

i Autor: AP Kibice Igi Świątek zaniepokojeni! Jeden gest Polki sprawił, że bardzo martwią się o jej zdrowie! [WIDEO]

Są powody do obaw?

Iga Świątek już dzisiaj w nocy zagra z Jeleną Rybakiną w półfinale Indian Wells. Dla broniącej tytułu Polki to okazja do rewanżu po przykrej porażce z reprezentantką Kazachstanu w 4. rundzie Australian Open. Liderka rankingu WTA przegrała wtedy z Rybakiną 4:6, 4:6. Czy Iga Świątek rozbroi bomby potężnie serwującej i returnującej rywalki? Fani naszej gwiazdy odliczają już godziny dzielące ich od półfinału Świątek - Rybakina, a niektórzy też martwią się o zdrowie tenisistki z Raszyna. To z powodu niepokojących gestów wykonywanych przez Igę Świątek pod koniec meczu z Soraną Cirsteą.