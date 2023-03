Iga Świątek zmaga się z bolesną kontuzją! Kibice zamarli, gdy wyjawiła prawdę po porażce z Rybakiną!

Iga Świątek po bardzo słabym występie przegrała 2:6, 2:6 z Jeleną Rybakiną w półfinale Indian Wells. To już druga porażka Polki z tenisistką z Kazachstanu w tym sezonie. W styczniu Iga Świątek uległa jej 4:6, 4:6 w 4. rundzie Australian Open. Teraz Rybakina była wyraźnie lepsza od polskiej liderki rankingu. W czasie meczu wydawało się, że Idze Świątek coś dolega. Zresztą już pod koniec poprzedniego meczu w Indian Wells, z Soraną Cirsteą w ćwierćfinale, Polka sprawiała wrażenie, jakby dokuczała jej jakaś kontuzja. Łapała się za mięśnie brzucha w okolicach żeber, krzywiąc się z bólu.

Iga Świątek KONTUZJA! Czy Polka zagra w Miami Open?

Iga Świątek po porażce z Jeleną Rybakiną zdradziła, że faktycznie narzeka na bolesny uraz. - Nie czuła się w stu procentach dobrze fizycznie. Odczuwam mały dyskomfort w okolicach żeber i będziemy konsultować się z zespołem medycznym. Na pewno wykorzystam te dni wolne przed Miami, więc właściwie dobrze, że mam jeszcze jeden dodatkowy dzień - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej po porażce z Rybakiną w półfinale Indian Wells. - Muszę poddać się kilku badaniom i zobaczyć, co się dzieje. Jeszcze nie wiem, czy to poważna kontuzja - dodała Polka.

Iga Świątek kontuzjowana! Jak poważna jest kontuzja Igi Świątek?

Iga Świątek na pytanie, jak ta bolesna kontuzja wpłynęła na jej grę, odpowiedziała: - Trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc, nie grałem z wieloma kontuzjami. Na pewno jest to dla mnie nowa sytuacja. Ostatni raz grałam z kontuzją na Roland Garros 2019. Byłam więc wtedy bardzo młoda. Teraz to zupełnie inny poziom i czuję, że przystępując do tych meczów, trzeba być w stu procentach sprawnym - powiedziała Iga Świątek. Czy Polka może wycofać się z Miami Open, w którym ma rozegrać pierwszy mecz już za tydzień? - Nie, na razie przygotowuję się do gry, ale zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Jeszcze nie wiem - stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek o kontuzji żeber poinformowała też za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Ciężki wieczór. Elena zagrała świetnie i była dziś lepsza. Ja niestety odczuwam dyskomfort i ból w okolicy żeber i bardzo trudno było mi dziś grać na 100 sto procentach. Poświęcę następne dni na konsultacje z moim zespołem, regenerację i zadbanie o zdrowie. Do zobaczenia!" - napisała Iga Świątek do kibiców.

🫤Tough one tonight. I gave it all but Elena was a better player. Unfortunately I'm feeling discomfort and pain in my ribs and it was challenging for me to compete at my highest level. I will consult with my team and I will definitely use these next days to recover. See you soon! pic.twitter.com/e5ZPwJp1d7— Iga Świątek (@iga_swiatek) March 18, 2023