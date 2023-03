Indian Wells PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek za półfinał? Jakie są premie w Indian Wells 2023 Nagrody pieniężne

Iga Świątek zagra Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju WTA w Indian Wells! Broniąca tytułu Polka w ćwierćfinale pokonała 6:2, 6:3 Rumunkę Soranę Cirsteę. Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni w Indian Wells tytułu. W Kalifornii zarobiła już dużo pieniędzy.

Iga Świątek w półfinale Indian Wells zagra z Jeleną Rybakiną. To wielki hit, a nasza tenisistka ma okazję do rewanżu za bardzo przykrą porażkę 4:6, 4:6 w 4. rundzie styczniowego Australian Open. Malowniczo położony kompleks Indian Wells Tennis Garden nazywany jest tenisowym rajem. Gwiazdy z kortów zgodnie nazywają go najpiękniejszą areną zmagań w tourze. Powstał w 2000 r. niedaleko Palm Springs w Kalifornii na spalonej słońcem pustyni, z której roztacza się niesamowity widok na pobliskie góry. W 2009 r. jego właścicielem został miliarder Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. To jego ogromne nakłady finansowe sprawiły, że ten tenisowy raj stał się najbardziej nowoczesnym i luksusowym kompleksem na świecie. Turniej w Indian Wells rangą i prestiżem ustępuje tylko turniejom wielkoszlemowym. Mistrzowie zgarną po 1,26 mln dolarów (rok temu 1,23 mln). Premie w turniejach ATP i WTA (mężczyzn i kobiet) są identyczne. Iga Świątek za awans do półfinału zarobiła już 352,6 tys. dolarów.

