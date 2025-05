Jelena Rybakina o meczu z Igą Świątek: Wiem jak z nią grać

Oczywiście ona czuje się bardzo komfortowo na tych kortach, ale myślę, że każdy dzień i każdy mecz jest inny. Będę starała się skupić głównie na sobie. Grałyśmy ze sobą wiele razy, więc wiem, co robić i jak z nią grać. Zobaczymy, jak mi się pójdzie, ale na pewno dam z siebie wszystko - powiedziała Jelena Rybakina. - Trudno gra się przeciwko Idze na mączce, ona naprawdę dobrze podkręca piłkę i ma niesamowitą intensywność na korcie, więc to nie jest łatwe. Stuttgart to szczególny turniej, ponieważ jest halowy, a mączka też jest inna. W Rzymie też były inne warunki, więc nie mogę traktować tego, jakby wszystko było takie samo. To trudna przeciwniczka, gra naprawdę dobrze, świetnie porusza się po korcie, więc to będzie trudne wyzwanie.