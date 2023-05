Iga Świątek - Jelena Rybakina RELACJA NA ŻYWO ONLINE WTA Rzym Iga Świątek - Rybakina NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 17.05.2023

Na żywo Iga Świątek - Jelena Rybakina Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. Początek meczu po godzinie 20.30

Iga Świątek już dzisiaj wieczorem zagra z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. W 2023 r. Polka przegrała z reprezentantką Kazachstanu już dwa razy i w obu tych spotkaniach była wyraźnie słabsza. Teraz jednak Świątek i Rybakina powalczą na wolnej mączce w Rzymie, gdzie liderka rankingu będzie faworytką. - Nie będzie łatwo, ale jestem nastawiona pozytywnie - mówi Iga Świątek. - To bardzo motywuje – dodaje, pytana o ostatnie porażki z Rybakiną. - Na pewno chciałabym się zrewanżować. Jednak chcę potraktować ten mecz tak jak każdy inny - podkreśla Iga Świątek. Niestety w Rzymie dzisiaj znów leje deszcz, który może storpedować plany organizatorów.

Iga Świątek awans do do ćwierćfinału turnieju w Rzymie wywalczyła wczoraj, pokonując 6:3, 6:4 Chorwatkę Donnę Vekić. Panie miały zagrać w poniedziałek wieczorem, ale ulewny deszcz zmusił organizatorów do przełożenia spotkania na wtorek. Polka nie miała najlepszego dnia, popełniła aż 23 niewymuszone błędy, ale i tak wygrała pewnie. – Warunki się tutaj zmieniły, a tak naprawdę przez ten padający deszcz nie miałam nawet kiedy potrenować – tłumaczyła triumfatorka turnieju w Rzymie w latach 2021 i 2022. Dziś Iga Świątek będzie musiała zagrać dużo lepiej, bo Rybakina z pewnością zawiesi jej poprzeczkę bardzo wysoko. Pochodząca z Moskwy mistrzyni Wimbledonu w tym roku pokonała Świątek najpierw 6:4, 6:4 w Australian Open, a potem 6:2, 6:2 w Indian Wells.

Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną w tym sezonie już dwa razy i w obu tych spotkaniach liderka rankingu była wyraźnie słabsza, ale w tym drugim zmagała się z bolesną kontuzją żeber, przez którą na ponad miesiąc wycofała się z rywalizacji. Powstało jednak już wiele teorii, że Świątek nie potrafi grać z Rybakiną. Gdyby przegrała z nią również na ukochanej mączce w Rzymie, zrobiłoby się już bardzo nerwowo przed Roland Garros... Urodzona w Moskwie Rybakina do 2018 r. reprezentowała Rosję, a potem Kazachstan obiecał wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Tenisistka zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu, bo rosyjscy tenisiści byli wtedy wykluczeni z rywalizacji. Atuty wysokiej Rybakiny (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu.

Iga Świątek i Jelena Rybakiną dobrze się znają jeszcze z czasów juniorskich. - Pamiętam, że grałyśmy ze sobą jako juniorki w fiale Trofeo Bonfiglio na mączce. Przegrałam. Byłam strasznie zestresowana, że w internecie leciała transmisja na żywo i po prostu nie mogłam się przez to skupić. W tej chwili wydaje się to surrealistyczne. Ale myślałam sobie: "nie wiem, kto mnie obserwuje. To internet. To jest ogromne" - wspominała ze śmiechem Iga Świątek. Rybakina w imponującym stylu ograła w poniedziałek 6:3, 6:3 Czeszkę Marketę Vondrousovą, byłą finalistkę Roland Garros. Pochodząca z Rosji tenisistka świetnie serwowała, do czego już przyzwyczaiła kibiców. - Myślę, że na mączce będzie zupełnie inny mecz – powiedziała Rybakina pytana o mecz z Igą Świątek. - Będzie więcej wymian, bardziej fizyczna gra, ona będzie miała więcej czasu, ja też - dodała.

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w środę 17 maja 2023. Początek meczu Świątek - Rybakina w Rzymie po godzinie 20.30. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Rybakina w Rzymie.