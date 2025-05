GROMDA 21 - karta walk. Kto walczy na gali Balboa - Vasyl dzisiaj 30.05.2025?

GROMDA 21: Polska Siła to wyjątkowa gala. Tym razem federacja Mariusza Grabowskiego zrezygnowała z tradycyjnego turnieju Gromdy, w którym ośmiu śmiałków rywalizowało jednego wieczoru o końcowy triumf. 30 maja w ringu odbędzie się międzynarodowa bitka Polska kontra reszta świata. "Polska Siła" zmierzy się z reprezentantami "Black Power" oraz "Ekipy Niemieckiej". Na gali GROMDA 21 nie zabraknie jednak superfightów, a przede wszystkim głośnej walki wieczoru "Balboa" - "Vasyl".

Bartłomiej "Balboa" Domalik i Wasyl "Vasyl" Hałycz to zawodnicy z miejsc 2-3 rankingu Gromdy. Stawką tego pojedynku jest więc mistrzowska walka z "Don Diego", który dwukrotnie pokonał już "Balboę". Ten nie traci jednak wiary w sukces, choć na razie skupia się na najbliższym starciu. - To kompletny zawodnik, potrafiący boksować. Bez dwóch zdań czołówka Gromdy. Ale z trenerem znaleźliśmy jego słabe strony, które postaram się wykorzystać. Wszystko po to, by odnieść zwycięstwo - mówił o rywalu przed galą.

Balboa przed walką z Vasylem na Gromda 21: Czuję, że sędzia szybko ogłosi werdykt

GROMDA 21 - karta walk

Tradycyjnie dzień przed galą odbyło się losowanie, które wyłoniło kartę walk GROMDA 21. W turnieju Polska Siła - Reszta Świata odbędzie się sześć starć, do tego zaplanowano cztery superfighty, a wisienką na torcie będzie spektakularna walka wieczoru.

Walka wieczoru:

Wasyl "Vasyl" Hałycz vs Bartłomiej "Balboa" Domalik

Superfighty:

Denis "Romuś" Romek vs Adam "Cycu" Cybiński

Herman vs Esior

Błażej "Bambo" Bahar vs Adam "Ziomek" Ziomek

Grzegorz "Fizol" Siwy vs Piotr "Capo” Półchłopek

Polska Siła vs Ekipa Niemiecka:

Operator vs Paweł "Lisek" Lisiecki

Daniel "Piasek" Piaskowski vs Dustin "Taeddy" Rabiega

Michel "Rostock" Dietze vs Mateusz "Ziomuś" Ziomek

Sascha "Hamburg" Valentić vs Marek "Kanarek" Antosiewicz

Black Power vs Polska Siła: